Sivas'ta yolcu otobüsü iş makinesiyle çarpıştı

A.K yönetimindeki Dadaş Turizm'e ait yolcu otobüsü, Erzurum'dan İzmir'e doğru seyir halindeydi.

1 KİŞİ ARAÇTA SIKIŞTI

Yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan kara yolunun Kızıldağ Geçidi Kuzköy mevkisinde saat 23.00 sıralarında , kar küreme çalışması yapan Karayolları Bölge Müdürlüğüne ait M.D. yönetimindeki kepçe diye tabir edilen iş makinesiyle çarpıştı. Kazada otobüs muavini Zeki Ak araç içinde sıkıştı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve İmranlı Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkartılan otobüsün muavini Zeki Ak, İmranlı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.