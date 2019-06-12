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Sivas'ta zincirleme kazada yayalar zor kurtuldu

Üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında kaldırımda yürüyen yayalar otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

DHA | 12.06.2019 - 18:40..
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Sivas'ta Pulur Mahallesi İbni Hümam Caddesi üzerinde kaza meydana geldi.

T.T. yönetimindeki kamyonet, polis memuru C.C. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil park halindeki başka otomobile çarptıktan sonra kaldırıma çıkarak durabildi.

ÖLÜ VEYA YARALI YOK

Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmadı.

Üç aracın karıştığı kaza çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sırasında kaldırımdan yürüyen yayaların otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü. Kaza sonrası yaşanan panik ve sürücün tepkisi de güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sivas'ta zincirleme kazada yayalar zor kurtuldu

Sivas'ta zincirleme kazada yayalar zor kurtuldu

Sivas'ta zincirleme kazada yayalar zor kurtuldu

Sivas'ta zincirleme kazada yayalar zor kurtuldu

Sivas'ta zincirleme kazada yayalar zor kurtuldu

Sivas'ta zincirleme kazada yayalar zor kurtuldu

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