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Sivas'taki 10 bin kişilik öğrenci yurdu KYK'ya devredildi

Türkiye'nin tek seferde yapılan ve en büyük yurt projesi olduğu belirtilen 10 bin kişilik Sivas Merkez Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne devredildiği bildirildi.

AA | 22.11.2018 - 17:39..
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Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Sivas İl Özel İdaresi tarafından iş ve işlemleri yapılarak öğrencilerin hizmetine sunulan 10 bin öğrencilik yükseköğrenim yurdunun devri için Valilik'te tören düzenlendi.

''YURTLAR KONFORLU VE İHTİYACA GÖRE''

Törende konuşan Vali Salih Ayhan, güzel bir hizmetin son kısmına geldiklerini belirtti. Türkiye'de tek seferde yapılan ve 169 bin 502 metrekare inşaat alanına sahip yurtların, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamada uzun yıllar hizmet edeceğini aktaran Ayhan, "Sivas, yurt konusunda iyi bir noktaya gelmiş oldu. Yurtlar konforlu ve ihtiyaca en iyi şekilde cevap verebilecek şekilde yapıldı. Bu çalışma özel sektörün önünü kapatan bir anlayış değil, önünü açan, onlara vizyon koyan bir proje oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sivas'taki 10 bin kişilik öğrenci yurdu KYK'ya devredildi

PROTOKOL İMZALANDI

KYK İnşaat Emlak Daire Başkanı Erkan Ünaloğlu da, "Sivas Valiliği İl Özel İdaresi gerçekten başka illerde örneği görülmemiş şekilde bir çalışma yürüttü. Bugün itibariyle de bu yurdu kurumum adına teslim almaktan dolayı çok mutluyum. Bu yurdun o bölgeyi daha da canlandıracağını düşünüyorum. Hızlı trenle birlikte de 10 bin kişilik yurdumuzu ve üniversitemizi hızlı bir şekilde büyüteceğini düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından protokol imzalanarak yurt, KYK Genel Müdürlüğüne devredildi.

Sivas'taki 10 bin kişilik öğrenci yurdu KYK'ya devredildi

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