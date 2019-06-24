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Sivas'tan atıyla birlikte askere gitmek için yola çıktı

İzmir'de yapacağı askerlik görevi için memleketinden at sırtında yola çıkmaya karar veren şahıs, Ankara'ya geldi.

İHA | 24.06.2019 - 09:34..
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Sivas’ta 4 yıldır at eğitmenliği yapan Ahmet Turan Duman (28), İzmir’in Buca ilçesinde yapacağı askerlik görevi için yolculuğunun Ankara’ya kadar olan kısmını, atın sırtında tamamladı.

ATIYLA 434 KİLOMETRE GİTTİ

Atıyla beraber askere gitme hayalini gerçekleştirmek için 13 gün önce yola çıkan Duman, atı Yıldız ile 434 kilometre yol kat ederek Ankara'ya ulaştı. Bu süre zarfında at sırtında günde ortalama 30 - 35 kilometre yol kat eden Duman, köy ve kasabalarda kamp yapıp geceyi çadırında geçirdi.

HAYALİ ATLA ASKERE GİTMEKTİ

Tarihi unutturmamak için böyle bir şeyi hayal edindiğini aktaran Duman, "Mesleğim bu olduğu için, bir hayalim vardı. Atla askere gitmek, şehirlerarası seyahat etmek. Atımla birlikte insanlara eski zamanlarda olduğu gibi yaşadığımız duyguları hissettirmek istiyordum. Böyle bir projem vardı. Yola çıktık." diye konuştu.

"FARKINDALIK OLUŞTURMAK İÇİN BU YOLU SEÇTİM"

Atların Türklükte ayrı bir yeri olduğunu ifade eden Duman, "Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan birçok vatandaş Türk, bizim hayatımız at üzerinde geçiyor. Savaşlar, cenazeler, düğünler her şeyde atın bir yeri var. Son 100 - 150 yıldır bu kültürden baya bir koptuk. Modernizmle birlikte atlardan uzak kaldık. Bende bu uzak kalmaya bir tepki amaçlı, insanlara unutmayalım deme amaçlı böyle bir yol seçtim. İlla atlarla seyahat edelim demiyorum. Sadece dikkat çekmek, bir farkındalık oluşturmak için bu yolu seçtim." ifadelerini kullandı.

Sivas'tan atıyla birlikte askere gitmek için yola çıktı

OLUMSUZ ELEŞTİRİLERLE KARŞILAŞTI

Yola çıktıktan sonra olumsuz eleştiriler aldığını ifade eden Duman, "Ata yazık olmuyor mu? arabaya bin git, vereyim paranı git gibi eleştiriler aldık. Onlara da hak veriyorum. Duygusal tepkiler bunlar, bilmedikleri için ukalalık etmem ama ben bu işe 6 yılımı verdim. Eğitimini aldım, eğitmenliğini yapıyorum. Atlarla alakalı, sağlığıyla alakalı her şeyi kendim yapabilecek kadar bir bilgiye sahibim." şeklinde konuştu.

Sivas'tan atıyla birlikte askere gitmek için yola çıktı

YILDIZ'I SAHİPLENDİRMEYE DÜŞÜNÜYOR

Atı Yıldız ile birlikte yolculuğunun son durağı olan Ankara'ya ulaştıktan sonra, Yıldız'ı sahiplendirmeyi düşündüğünü bildiren Duman, çocukları gezdirebilecek, onlara atları sevdirebilecek birisine Yıldız'ı bırakacağını kaydetti.

Sivas'tan atıyla birlikte askere gitmek için yola çıktı

Sivas'tan atıyla birlikte askere gitmek için yola çıktı

Sivas'tan atıyla birlikte askere gitmek için yola çıktı

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