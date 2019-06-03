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Siverek-Adıyaman yolunda bir araç şarampole yuvarlandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bayram ziyaretine giden bir ailenin bulunduğu araç şarampole yuvarlandı.

DHA | 03.06.2019 - 16:23..
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Türkiye'de bayram ziyaretleri sırasında yaşanan trafik kazalarına bir yenisi daha ekledni. Siverek-Adıyaman yolunun 22’nci kilometresinde meydana gelen kaza yürekleri burktu.

OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Bayram ziyareti için Adıyaman'dan Batman'a giden İsmail Buğda yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü Buğda ile yanındaki Ayşehan Gökdemir, yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ayşehan Gökdemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Gökdemir’in cenazesi otopsi için morga konulurken, İsmail Buğda'nın sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

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