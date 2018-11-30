Siverek’in tarihi taş evleri bakımsızlıktan yıkılıyor

İlçenin özelikle Hasan Çelebi Mahallesi'nde bulunan taş evlerdeki bakımsızlıktan yıkılmalar, mahalle sakinlerini ile araçlarını park eden vatandaşları endişelendiriyor.

YIKILIYORLAR

Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğünce koruma altına alınan binaların da içinde yer aldığı yüzlerce yıllık taş evler sahipsizlik ve bakımsızlıktan dolayı her yıl dökülerek yıkılıyor.





RESTORE EDİLSİN TALEBİ

Madde bağımlıların merkezi haline gelen taş evler aynı zamanda çevre kirliliğine yol açarken, vatandaşlar belediyeye çağrıda bulunarak bu gibi evlerin yıkılmasını ya da restore edilmesini istedi. Büyük bölümünün yıkıldığı ve molozlarının kaldığı evler görüntü kirliliğine de yol açıyor.