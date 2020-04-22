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Siverek’te çekirge istilası

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, bir mahalle çekirge istilasına uğradı.

DHA |
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Siverek’te çekirge istilası

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Güldoruğu Mahallesi kırsalında görülen binlerce çekirge korkuya neden oldu.

Mahalle halkı çekirge istilasının ekili arazilerine zarar vermesinden korktuklarını belirterek, yetkililerden yardım istedi.

"BİZİM YAPTIĞIMIZ İLAÇLAMA YETERLİ DEĞİL"

Çekirgelerin son yıllarda bölgede sıkça görüldüğünü ve her yıl çoğaldığını belirten mahalle halkından Mehmet Aycan, "Son yıllarda mahallemizde sürekli çekirgeler görülüyor ve girdikleri alanı tamamen bitiriyorlar. Bizler hayvancılık ve çiftçilikten geçiniyoruz ama çekirgeler her yere zarar verdiği için sıkıntı çekiyoruz. Devlet yetkililerinden yardım bekliyoruz, kendi imkanlarımız ile ilaçlama yapıyoruz ama yeterli değil.'' dedi.

Siverek’te çekirge istilası

Siverek’te çekirge istilası

Siverek’te çekirge istilası

Siverek’te çekirge istilası

Siverek’te çekirge istilası

Siverek’te çekirge istilası

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