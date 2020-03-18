taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4256
Euro
7.0961
Altın
1518.45
Borsa
86777.69
Gram Altın
315.036
Bitcoin
34798.61

Siverek’te sel: 30 büyükbaş hayvan telef oldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dolu ve şiddetli yağış nedeniyle su baskınına uğrayan ahırdaki 30 büyükbaş hayvan telef oldu.

İHA | 18.03.2020 - 08:01..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Akşam saatlerinde ilçede başlayan ve kısa sürede sele neden olan dolu ve şiddetli yağış hayatı olumsuz etkilerken, ilçeye bağlı Fırat Mahallesi'nde bir ahırı su basması nedeniyle Mustafa Özoruç’a ait 30 büyükbaş hayvan telef oldu.

Siverek’te sel felaketi... Evler su altında kaldı, hayvanlar telef oldu -1

50 HAYVANINDAN 30'U TELEF OLDU

Mustafa Özoruç, ahırına su bastığını görünce önce kendi imkânlarıyla hayvanlarını kurtarmaya çalıştığını belirterek, "Ahırımda 50 tane büyükbaş hayvan vardı, ahırın su basmasıyla beraber hayvanları kurtarmaya çalıştım, bu arada yardım için itfaiye ve belediyeyi aradım. Kendi imkanlarımla 20 tanesini kurtardım ama su yükselince ahırdan çıkmak zorunda kaldım. Şimdiye kadar 25 hayvanım telef oldu, halen içerde var, toplam ne kadar telef olduğunu bilemiyorum, çünkü ahır su dolu.” dedi

Siverek’te sel felaketi... Evler su altında kaldı, hayvanlar telef oldu -2

"VATANDAŞLARIMIZ, DAHA ŞİDDETLİSİNE HAZIR OLSUN"

Siverek Belediye Başkan Yardımcısı Cumali Karavar, yapılan kurtarma çalışmalarına katılarak, yetkililerden bilgi aldı.

Karavar, yaptığı açıklamada, "İlçemizde akşam saatlerinde başlayan yağış ve dolu sonrasında mahallelerimizdeki zarar tespitlerimiz devam ediyor. Şuanda ŞUSKİ, İtfaiye ve Belediye ekiplerimiz koordineli bir şekilde çalışmalarına sabaha kadar devam edecek. Maalesef Fırat Mahallemizde bir ahırda 50 büyükbaş hayvanın barındığı bir ahırda yaklaşık 2 metre suyun yükselmesi sonucunda 30 tane hayvan telef oldu. Vatandaşımızın zararını İlçe Tarım Müdürlüğüne bildirdik, yarın tespitler yapılacaktır. Yarın daha şiddetli bir yağış bekliyoruz, bunun için vatandaşlarımızdan bu gibi olumsuz olayların yaşanmaması için tedbirlerini almalarını rica ediyoruz." diye konuştu.

Siverek’te sel felaketi... Evler su altında kaldı, hayvanlar telef oldu -3

Siverek’te sel felaketi... Evler su altında kaldı, hayvanlar telef oldu -4

Siverek’te sel felaketi... Evler su altında kaldı, hayvanlar telef oldu -5

Siverek’te sel felaketi... Evler su altında kaldı, hayvanlar telef oldu -6

İlginizi Çekebilir
Merkel'den 4'lü zirveyi değerlendirdi
Merkel, video konferans sonrası yaptığı açıklamada Türkiye'ye 125 milyon euro gönderileceğini belirtti.
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 250 TL oldu
Bankalararası Kart Merkezi temassız ödemelerde işlem limitinin 250 TL'ye yükseltildiğini açıkladı.
İzmir'de ambulans yayalara çarptı: 2 ölü
Direksiyon hakimiyetini kaybeden ambulans sürücüsünün, bir çifte çarpması sonucu gerçekleşen kazada iki kişi hayatını kaybetti.
Datça'da 80 yıllık ahşap çeyiz sandık sergiye konuldu
'Badem Çiçeği Festivali'nde açılan etnografik sergideki 80 yıllık çeyiz sandığı, üzerindeki işlemeleri ve zilli kilit sistemi ile büyük ilgi topladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Süleyman Soylu: Fransa'dan gelen iki yolcu karantinada
Süleyman Soylu: Fransa'dan gelen iki yolcu karantinada
596
Sağlık Bakanı: Koronavirüsten bir hastamızı kaybettik
Sağlık Bakanı: Koronavirüsten bir hastamızı kaybettik
709
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
466
ABD'de koronavirüs salgını, tüm eyaletlere yayıldı
ABD'de koronavirüs salgını, tüm eyaletlere yayıldı
49
BDDK, kredi borcunda gecikmesi süresini 180 gün yaptı
BDDK, kredi borcunda gecikmesi süresini 180 gün yaptı
54
KKTC'de 72 ülkenin vatandaşlarına karantina
KKTC'de 72 ülkenin vatandaşlarına karantina
13
9 Avrupa ülkesinden gelen vatandaşların tahliyesi bitti
9 Avrupa ülkesinden gelen vatandaşların tahliyesi bitti
63
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir