Siverek'te sokağa çıkan çocuklar

Türkiye genelinde, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının başladığı ilk günde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde küçük çocuk ve gençler, görüntülendi.

Parkta bisiklete binmeye çıkan çocuklar, çimlerde keçilerini otlatmaya çıkaran gençler yasaktan bihaber gezinip, durdu.

Bir grup çocuk da evlerinin önünde duran kamyonete salıncak kurdu, eğlenmeye çalıştı.

SOKAKTA PARA KAZANMAYA ÇALIŞAN ÇOCUK

O anlarda kameranın açısına giren bir çocuk ise görenleri hüzne boğdu. Elinde tartısıyla sokakta para kazanmaya çalışan çocuk, kendisine yöneltilen soruya bile cevap veremedi.

Tartıcılık yapan ufaklığın 20 yaş altı yasağı öğrendiği an İZLE