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Trump, kızı ve Pompeo'yu güzel ve çirkin diyerek tanıttı

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TJK TV sunucusu Esen Gök ilk kez at yarışını sundu

1 Siverek'te yangına ağaç dallarıyla müdahale Otluk alanda çıkan yangına, itfaiye aracının ulaşamaması nedeniyle kürek ve ağaç dallarıyla müdahale edildi.

2 Çanakkale'de polis memuru denizde boğuldu Polis memuru serinlemek için girdiği denizde boğularak öldü.

3 Başkent’te sokak ortasında kanlı hesaplaşma Bir kişi, aralarında alacak-verecek meselesi bulunan şahıs tarafından sokak ortasında kurşun yağmuruna tutularak ağır yaralandı.

4 Sinop'ta 14 yaşındaki çocuk kazada öldü Otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 14 yaşındaki çocuk Samsun’da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

5 Avrupa Komisyonu yine başkansız kaldı Avrupalı liderler bloktaki bölünme nedeniyle Avupa Komisyonu’nun başkanlığını ve birliğin en önemli koltuklarını kimin alacağı konusunda bir karara varamadı.

6 Sancaktepe'de raf fabrikasında yangın Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.