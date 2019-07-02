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Siverek'te yangına ağaç dallarıyla müdahale

Otluk alanda çıkan yangına, itfaiye aracının ulaşamaması nedeniyle kürek ve ağaç dallarıyla müdahale edildi.

AA | 02.07.2019 - 05:37..
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde buğday pazarı yakınlarındaki otluk alanda yangın çıktı.

AĞAÇ DALLARIYLA MÜDAHALE

Çıkan yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.Rüzgarın etkisiyle üzüm bağlarının bulunduğu alana da sıçrayan alevlere müdahale eden ekipler, taşlık arazi nedeniyle itfaiye aracının giremediği bölgedeki yangını kürek ve ağaç dallarıyla söndürmeye çalıştı.

Bir saatlik çalışmayla söndürülen yangında yaklaşık 100 dönüm otluk alanın zarar gördüğü öğrenildi.

İtfaiye aracının ulaşamadığı yangına ağaç dallarıyla müdahale VİDEO

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