Siverek'te yangına ağaç dallarıyla müdahale

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde buğday pazarı yakınlarındaki otluk alanda yangın çıktı.
AĞAÇ DALLARIYLA MÜDAHALE
Çıkan yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.Rüzgarın etkisiyle üzüm bağlarının bulunduğu alana da sıçrayan alevlere müdahale eden ekipler, taşlık arazi nedeniyle itfaiye aracının giremediği bölgedeki yangını kürek ve ağaç dallarıyla söndürmeye çalıştı.
Bir saatlik çalışmayla söndürülen yangında yaklaşık 100 dönüm otluk alanın zarar gördüğü öğrenildi.
İtfaiye aracının ulaşamadığı yangına ağaç dallarıyla müdahale VİDEO