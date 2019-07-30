Sıvı soğutma özelliğine sahip ilk SSD üretildi

Solid State Drive, yani katı hal sürücüsü anlamına gelen ve veri depolamak için geliştirilmiş sabit disklerin yerini alan veri depolama birimleri olan SSD'ler, Mekanik sabit disklere göre oldukça yüksek okuma ve yazma hızlarına sahip.

Kullanıcılar için artık hayati bir öneme sahip olan ve pek çok açıdan sabit diskleri geride bırakan SSD'ler, günümüzde pek çok sistemde kullanılıyor. Ancak diğer birçok donanımın yaşadığı aşırı ısınma sorunları da zaman zaman SSD'lerde de karşımıza çıkıyor.

Aşırı ısınma, SSD'ler için büyük bir sorun olmasa da cihazın ömrünü daha çabuk tüketmesine ve performans düşüklüğüne neden oluyor.





SIVI SOĞUTMALI SSD ÜRETİLDİ

Tayvan merkezli teknoloji üreticisi Team Group, dünyanın ilk sıvı soğutmalı SSD'sini üretti.

Team Group tarafından geliştirilen T-Force sıvı soğutma sistemini kullanan SSD, ortalama 10 derece daha soğuk bir ortamda çalışıyor. Yeni nesil SSD, bilinen sıvı soğutma yöntemlerinin aksine içinde bulunan sıvının ısı akışına göre sirkülasyona uğraması ile çalışıyor.

256 GB, 512 GB ve 1 TB’lık 3 seçeneği bulunan T-Force Cardea Liquid M.2 PCIe Gaming SSD'nin fiyatı ise henüz açıklanmadı.

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