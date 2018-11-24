Sivil trafik ekipleri taksileri denetledi

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, Eminönü’ndeki Kadıköy İskelesi'nde kurulan uygulama noktasında hazır bekledi.

TAKSİMETRE AÇMAYANLARA CEZA

Yenikapı’dan ticari taksiye binen sivil ekipler, yolculuk boyunca taksi şoförlerini kontrol ederek kurallara uymayanları, Eminönü’ndeki uygulama noktasına çekti.

Emniyet kemeri takmama, taksimetre açmama gibi kural ihlalleri yapan sürücülere cezai işlem uygulandı.

KISA MESAFE YOLCU ALMAYANLARA DENETİM

Sivil trafik ekipleri, kısa mesafe yolcu almayan ve ticari taksiyi dolmuş olarak kullanan sürücüleri de denetim altına aldı. Müşteri gibi davranan ekipler, çevirdikleri ticari taksilere kısa mesafeye gideceklerini söyledi.

Çeşitli mazeretlerle yolcu almak istemeyen sürücüler uygulama noktasına çekildi.

Aynı zamanda araçta yolcu bulunmasına rağmen, sivil ekipleri araca binmeye davet eden sürücüler de ekipler tarafından tespit edildi. Kural ihlali yapanların bir kısmı cezayı ödemekle kurtulurken, bir kısmının da belli bir süre için aracı bağlanarak otoparka çekildi.











