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Sivil trafik ekipleri taksileri denetledi

Müşteri gibi davranan sivil trafik ekipleri, Eminönü'nde taksileri denetleyerek kurallara uymayanlara ceza yazdı.

İHA | 24.11.2018 - 09:48..
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İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, Eminönü’ndeki Kadıköy İskelesi'nde kurulan uygulama noktasında hazır bekledi.

TAKSİMETRE AÇMAYANLARA CEZA

Yenikapı’dan ticari taksiye binen sivil ekipler, yolculuk boyunca taksi şoförlerini kontrol ederek kurallara uymayanları, Eminönü’ndeki uygulama noktasına çekti.

Emniyet kemeri takmama, taksimetre açmama gibi kural ihlalleri yapan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Sivil trafik ekipleri taksileri denetledi

KISA MESAFE YOLCU ALMAYANLARA DENETİM

Sivil trafik ekipleri, kısa mesafe yolcu almayan ve ticari taksiyi dolmuş olarak kullanan sürücüleri de denetim altına aldı. Müşteri gibi davranan ekipler, çevirdikleri ticari taksilere kısa mesafeye gideceklerini söyledi.

Çeşitli mazeretlerle yolcu almak istemeyen sürücüler uygulama noktasına çekildi.

Sivil trafik ekipleri taksileri denetledi

Aynı zamanda araçta yolcu bulunmasına rağmen, sivil ekipleri araca binmeye davet eden sürücüler de ekipler tarafından tespit edildi. Kural ihlali yapanların bir kısmı cezayı ödemekle kurtulurken, bir kısmının da belli bir süre için aracı bağlanarak otoparka çekildi.

Sivil trafik ekipleri taksileri denetledi

Sivil trafik ekipleri taksileri denetledi


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