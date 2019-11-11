Siyanürle zehirlenen 4 kardeşin cenazesi defnedilecek

İstanbul Fatih'te, evlerinde ölü bulunan Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Yetişkin (56) kardeşlerin Adli Tıp Kurumu'ndaki cenazeleri çıkarıldı.

CENAZELERİ AİLE DOSTU ALDI

4 kardeşin cenazelerini almak için girişimlerde bulunan 33 yıllık aile dostu Serpil Alkan'a, Mersin'de bulunan üvey kardeşler geçtiğimiz gün cenazeleri alması için onay verdi.

Avukat Aydın Egemen ile beraber Çağlayan Adliyesi ve Adli Tıp Kurumu arasında sürekli gelip giden Serpil Alkan'ın, gerekli olan evrakları Adli Tıp Kurumu'nda, evrakları imzaladıktan sonra cenazeleri teslim aldığı belirtildi.

''KİMSESİZLER MEZARLIĞINA GİDECEKTİ, BUNU KABUL EDEMEM''

İki araç ile adli tıptan çıkarılan cenazelerle ilgili açıklama yapan Serpil Alkan, "Gasilhaneye götürüp orada teşhis etmemi istediler. Ben kabul etmedim, burada bir göreyim dedim. Hepsine de baktım. Şimdi ilaçlayacaklar, bugün yetiştirmeye çalışacağız. Üzüleyim mi sevineyim mi anlamadım. O kadar yorgunum ki. Buradan kardeşlerine de çok teşekkür ediyorum onların sayesinde aldım ben bu cenazeleri. Kimsesizler mezarlığına gidecekti, ben bunu kabul edemem. Arkadaşları gelecek hep beraber kaldıracağız." dedi.

AFAD EKİBİ GÖREV ALDI

Cenazelerin Kozlu Mezarlığı'nda bulunan gasilhaneye getirildiği belirtildi. Gasilhaneye girmeden önce özel giysilerini giyen ve maske takan AFAD ekibi, ellerinde zehirli gaz ölçümü yapan bir cihazla gasilhaneden içeri girdi.

CENAZE NAMAZININ ARDINDAN DEFNEDİLECEKLER

4 kardeşin cenazesinin, Fındıkzade'de bulunan Albayraklar Camii'nde kılınacak namazın ardından defnedileceği belirtildi.