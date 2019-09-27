Siyaseti kenara bırakıp ortak çözüm üretme vakti

Marmara'da yaşanacak büyük deprem yıllardır gündemde.

Kandilli Rasathanesi belli dönemlerde büyük bir depremin olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyordu.

Saatler 13.59'u gösterdiğinde megakent İstanbul 5,8'lik depremle sallandı.

Büyük bir paniğe neden olan depremden sonra yetkililer alarma geçti. Ancak 2 farklı kanat oluştu.

HÜKÜMET AFAD'DA, MUHALEFET AKOM'DA

Hükümet, gelişmeleri AFAD'ın yönetim merkezinden takip etmeyi tercih etti.

İstanbul'un CHP'li başkanı Ekrem İmamoğlu ise AKOM'daydı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da AKOM'a giderek durum hakkında bilgi almayı tercih etti.

Deprem sonrasına İmamoğlu'nun yaptığı açıklamalar hükümete yakın kanallar tarafından izleyiciye ulaştırılmadı.

Muhalif kanallar da hükümetten gelen açıklamaların tamamını yayınlamadı.

İSTANBUL ORTAK ÇÖZÜM İSTİYOR

Oysa İstanbul'da yaşayan milyonlarca insan, yetkililerin bir araya gelerek ortak çözümler üretmesinden yana.

TANSU ÇİLLER'İN HATASI

Benzer bir durum geçmişte de yaşanmıştı.

Türkiye'nin ilk kadın Başbakan'ı olarak 1993 yılında koltuğa oturan Çiller, 1995 yılında İstanbul'un su sorununu çözmeyi planlayan dönemin İBB Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yok sayıyordu.

Erdoğan, o dönem İstanbul'un su sorununu çözdü ve siyasetteki başarı adımlarını bir bir tırmanmaya başladı.

Çiller ise o günlerin ardından hep kaybeden oldu.