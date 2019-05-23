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Siyasette ayrı düşen karı-kocanın tartışması

23 Haziran'da yeniden İBB Başkanlığı için sandık başına gidecek İstanbulluların nabzını ölçen muhabir, bir ailede tatlı bir görüş ayrılığına şahit oldu.

Detay Haber | 23.05.2019 - 19:10..
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Siyasette ayrı düşen karı-kocanın tartışması

İBB Başkanlığı seçim yarışında, siyasiler birbirleriyle tartıştığı kadar konu aile içlerine kadar sızdı.

YSK'nın 31 Mart İBB Başkanlığı seçim sonuçlarını iptal edip yenileme kararı almasından sonra halkın nabzını tutan muhabirler, eğlenceli seçim kavgalarına rastladı.

KARI-KOCANIN YILDIRIM İMAMOĞLU TARTIŞMASI

YOL TV muhabirinin 23 Haziran'da hangi partiye oy vereceksiniz sorusuna cevap veren evli çift, görüşlerinde ikiye ayrıldı.

Erkek, seçimlerde AK Parti adayı Binali Yıldırım'a oy vereceğini söylerken,  kadın CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini belirtti.

İkilinin birbirleriyle tartışması renkli görüntülere sahne oldu.

Siyasette ayrı düşen karı-kocanın tartışması VİDEO

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