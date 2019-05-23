1 Yaralı kadın ölen eşi araçtan çıkarılmadan tedavi olmadı Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla atarak beton bariyerlere çarptı. Kazada araç içerisinde bulunan çitlerden adam öldü, kadın yaralandı.

2 Siyasette ayrı düşen karı-kocanın tartışması 23 Haziran'da yeniden İBB Başkanlığı için sandık başına gidecek İstanbulluların nabzını ölçen muhabir, bir ailede tatlı bir görüş ayrılığına şahit oldu.

3 Rusya: Türkiye ile anlaşmalara bağlıyız Rusya Dışişleri'nden yapılan açıklamada "Türkiye'yle yapılan İdlib anlaşmasına tamamen bağlıyız, sadece teröristleri hedef alıyoruz" denildi.

4 Elazığ'da öldürülen 2 teröristen biri gri kategoride Operasyonlarda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin gri kategoride aranan Ferhat Akgün olduğu belirlendi.

5 Fransız Le Pen AP'ye borçlandı Sahte asistan göstererek, AP'den 300 bin euro alan Le Pen'den parayı geri istediler.

6 Salep soğanı toplayanlara para cezası Yasadışı yollarla salep soğanı toplayan kişilere para cezası kesildi.