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Siyasi partilere mali denetim kıskacı

Anayasa Mahkemesi, mali denetimlerde uygunsuzluk tespit ettiği 2 siyasi parti hakkında suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı

AA | 01.12.2018 - 18:43..
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Anayasa Mahkemesi, mali denetimler kapsamında hesap verebilir şekilde kayıt ve belge düzenlemeyen 2 siyasi parti hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

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Buna göre, Gönül Birliği Yeşiller Partisi ile Türkiye Müdafaa-i Hukuk Partisi'nin 2015 yılı kesin hesap incelemelerinde eksiklikler tespit eden Anayasa Mahkemesi, partilerin kesin hesaplarını kabul etmedi.

Siyasi partilere mali denetim kıskacı

Her iki partinin 2015 yılı kesin hesap incelemesinde, mahkemeye hesap verebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması ile hesabın dışında gelir gider oluşturulması, inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olarak nitelendirilerek, yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.

Kararlarda, söz konusu partilerin 2015 yılı hesaplarının kabul edilmesinin mümkün olmadığı da kaydedildi.

KANUNA UYGUN OLAN PARTİLER

Öte yandan, Saadet Partisi ve Elektronik Demokrasi Partisi'nin 2014, Millet ve Adalet Partisi, Türkiye İşçi Köylü Partisi, Sağduyu Partisi, Alternatif Değişim Partisi, İşçi Kardeşliği Partisi, Liberal Demokrat Parti, Halkın Kurtuluş Partisi, Türkiye Komünist Partisi 1920, Adalet Partisi, Devrimci Sosyalist İşçi Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Hür Dava Partisi ve Bağımsız Türkiye Partisi'nin 2015 yılı kesin hesaplarının eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verildi.

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