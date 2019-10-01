Bir dönemin savaşçı İskandinav halkları arasında yer alan Vikingler, yaşayışlarıyla, savaşlarıyla ve kültürleriyle çarpıcı topluluklardan biri. Deniz savaşlarında oldukça başarılı bir mücadelenin resmini çiziyorlar. Birçok uygarlık savaş tekniklerini onlardan örnek alarak şekillendiriyor. “Siyasi ve Sosyo-Kültürel Yönleriyle Vikingler” bu savaşçı topluluğu her yönüyle inceleyip okuyucuyu aydınlatacak nitelikte, akademik bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz.

(Tanrıların Çekici filminden bir görsel)

HER YÖNÜ İLE VIKINGLER

Günümüz popüler kültürünü derinden etkileyen bilgilerin tarihi ve mitolojik karşılıklarını bu çalışmada bulmak mümkün. Savaşçı Vikingler’in efsaneleri, hayal dünyasının sınırlarını zorlayacak kahramanları ve anlatıları ile okuyucu, geçmişin rüzgârını yüzünde hissedecek. Yüzüklerin Efendisi, Hobbit gibi film ve kitaplarda karşımıza çıkan Elfler, Cüceler, Vikingler dizisindeki Ragnar Lodbrok, Kemiksiz Ivar ve daha nicelerinin dünyasını Halil Yavaş, okuyucuya sunuyor.

KISA VIKING TARİHİ

Vikingler tarih sahnesine 8 Haziran 793 yılında, İngiltere kıyılarındaki Lindisfarne manastırının kuşatılması ile ortaya çıkıyor. Ancak bu köklü topluluğun geçmişi daha eskilere dayanıyor. Deniz savaşları ve baskınlarıyla hayatlarını devam ettiriyor. Savaş gemilerini özellikle bulundukları koşullara uygun şekillendiriyor. Birkaç Viking gemisi tek başına 300 savaşçıyı taşıyabiliyor. Yaptıkları çoğu savaş denizde gerçekleşti ve kara savaşları gibi performans sergilediler.

VIKINGLER’İN SOSYAL HAYATI

İskandinav toplumunda aileler ve kabileler savaş birimlerinin en alt kısmını oluşturuyor. Böylelikle yüzyıllar boyunca konuşulacak bir savaşçı kültür şekillenmiş oluyor. Viking toplumunu denizciler, akıncılar, yağmacılar ve evde bekleyen aileler olarak sınıflara ayırmak mümkün. Bu görkemli savaşçılar bazen kadınlarını yanlarında götürüyorlardı. Savaş dışında yoğun olarak tarımla uğraşıyorlardı; ancak genellikle baskınlarda tutsak ettikleri köleler ile yapıyorlardı bu uğraşı. Derin bir tarihe ışık tutan Yavaş, okuyucuya heyecanlı bir yolculuk vaat ediyor.

Tanıtım bülteninde şöyle bir açıklama da var:

“Viking tarihi, mitolojisi, askeri teknolojisi, ahlak ve din anlayışları, büyüleri, edebiyatları, müzikleri, Türklerle ilişkileri, ilginç savaş teknikleri, giyim kuşamları aile ortamları, hukuk anlayışları ve tüm toplumsal hayatları… Onlarla ilgili birçok sorunuzun cevabını, belki de Türk Edebiyatında yapılmış en kapsamlı telif eser olan Vikingler çalışmasında bulacaksınız.”





Halil Yavaş

Siyasi ve Sosyo-Kültürel Yönleriyle Vikingler

Motto Yay.

S.:556

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Sonay Karaman

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