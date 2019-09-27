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Siyasiler deprem çalışmalarını ayrı gerçekleştiriyor

İstanbul halkı deprem korkusu yaşarken, siyasilerden ayrı yerlerde birbirlerine eleştiriler içeren cevaplar geliyor.

Haber Merkezi | 27.09.2019 - 19:11..
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Siyasiler deprem çalışmalarını ayrı gerçekleştiriyor

İstanbullular, depremde büyük bir korku yaşadı.

5.8 büyüklüğündeki deprem kentin her yerinde hissedilirken, halk deprem sonrası sokağa döküldü.

SİYASET AFET SONRASI BİRLEŞEMEDİ

Siyasiler ise deprem sonrasında, İstanbul için bir araya gelemedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) gelişmeleri takip ederken; hükümet ise İstanbul'da Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde (AFAD) gelişmeleri takip etti.

HÜKÜMET CEPHESİNDEN TOPLANMA YERLERİ ELEŞTİRİSİNE CEVAP

Önce AFAD'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Solyu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklamalarda bulundu. Oktay ve bakanlar İstanbullularla depremle ilgili son bilgileri paylaştı. Ayrıca İmamoğlu cephesinden gelen toplanma yerleriyle ilgili eleştirilere cevap verdi.

KILIÇDAROĞLU: HÜKÜMET İMAMOĞLU VE EKİBİNE ENGEL OLMASIN

Daha sonra AKOM'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu depremle ilgili bilgiler paylaştı. Kılıçdaroğlu konuşması sırasında, "Ekrem Bey ve ekibi İstanbul aşığı. Sorunları çözebilmek için tek istedikleri hükümetin kendilerine engel olmaması." ifadelerini kullandı.

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