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Şizofreni hastası annesini bıçakla öldürdü

Karabük’te yaşayan Mehmet E. isimli şizofreni hastası, annesinin başını bıçakla gövdesinden ayırarak vahşice öldürdü.

İHA |
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Şizofreni hastası annesini bıçakla öldürdü

Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Nodullar köyü İyioğlu Mahallesi’nde, Mehmet E. isimli şahıs eline aldığı bıçakla annesi Satiye E.’nin yanına geldi.

Annesine bir şeyler söyleyen şahıs bıçakla annesinin başını gövdesinden ayırarak öldürdü.

ÇIĞLIKLARINI KOMŞULARI DUYDU

Annenin oğluna karşı koyduğu sırada attığı çığlıkları duyan komşuları eve geldiklerinde korkunç manzara ile karşılaştı.

Olay jandarma ve 112 ekiplerine bildirilirken katil zanlısı oğlun şizofreni hastası olduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi.

Şizofreni hastası annesini bıçakla öldürdü

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından anne Satiye E.’nin vücudu ve baş kısmı ceset torbasına konulup cenaze aracı ile Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, katil zanlısı jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Şizofreni hastası annesini bıçakla öldürdü VİDEO


Şizofreni hastası annesini bıçakla öldürdü

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