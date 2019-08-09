Şizofreni hastası her gün Atatürk'ün portresini öpüyor

12 Eylül 1980 darbesinde Samsun'da gözaltına alındıktan sonra işkenceye maruz kaldığı öne sürülen Bayram K., ilerleyen yıllarda rahatsızlandı.
Hastaneye kaldırılan Bayram K.'ye, şizofreni teşhisi konuldu.
ÖPÜP, SELAM VERİYOR
Hayatının geri kalanını Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki özel bakım merkezinde geçiren Bayram K., her sabah erken saatlerde bakım merkezinin dış duvarına çizilen Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini öperek, selam duruyor.
GÖRENLER BEĞENİ YAĞMURUNA TUTUYOR
Bakım merkezindeki görevlinin cep telefonu kamerasıyla kayda alıp, sosyal medyadan paylaştığı görüntüler, yoğun ilgi gördü.