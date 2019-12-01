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Şizofreni hastası kadın kocasını vahşice öldürdü

Ordu'da yaşayan Hatice K., kocası İsmet K.'yı önce bıçaklayarak öldürdü, ardından satırla parçalara ayırdı.

İHA | 01.12.2019 - 15:41..
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Ordu'nun Ünye ilçesinde,Yenikent Mahallesi Ekincik mevkisinde dün gece yaşanan olayda şizofreni hastası bir kadın, kocasını vahşi bir şekilde öldürdü.

SATIRLA PARÇALARA AYIRDI

Şizofreni hastası olduğu öğrenilen 4 çocuk annesi Hatice K. (36), kocası İsmet K.'yı (55) önce bıçakla öldürdü, daha sonra satırla doğradı.

Gürültü seslerini duyan çocuklar olay sonrası şoka girerken, komşular tarafından jandarmanın haber verilmesi üzerine anne Hatice K. gözaltına alındı.

İşlenen cinayet sonrası İsmet K.'nin cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna yollandı.

Şizofreni hastası kadın kocasını vahşice öldürdü


HASTANEYE YATIRILMIŞTI

İsmet K. tarafından birçok kez hastaneye yatırılması istenen eşi Hatice K.'nın hastanede kaldığında taburcu istediği öğrenildi. Evde fenalaşan şizofreni hastası kadın, kocası İsmet K. tarafından geçtiğimiz Cuma ve Cumartesi günü jandarma ve ambulans eşliğinde tekrar hastaneye kaldırıldı.

Şizofreni hastası kadın kocasını vahşice öldürdü


CAN GÜVENLİKLERİNİN OLMADIĞINI BELİRTMİŞTİ

Ayrıca, hastanede ilk müdahalesi yapılan kadın, kocasının tüm ısrarlarına rağmen hastaneden eve taburcu edilmesini istedi. İsmet K.'nin öldürülmeden bir gün önce evde can güvenliklerinin olmadığını doktorlara belirterek, karısını başka hastaneye sevk etmeleri yönünde istekte bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Ordu'da şizofreni hastası kadın kocasını öldürdü

Şizofreni hastası kadın kocasını vahşice öldürdü

Şizofreni hastası kadın kocasını vahşice öldürdü

Şizofreni hastası kadın kocasını vahşice öldürdü


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