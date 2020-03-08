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Şizofreni hastasının saldırısına uğrayan kadın konuştu

Adana'da, Sultan Güner'in 2 gözünü parmaklarıyla oyan şizofreni hastasının, daha önce de başka bir hastanın gözünü oymaya çalıştığı ortaya çıktı.

DHA | 08.03.2020 - 11:05..
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Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi'nde yatarak tedavi gören şizofreni hastası N.K., aynı odada kaldığı Sultan Güner'in iki gözünü parmağıyla oymuştu.

Sultan Güner, tedaviye alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında hastanede çalışan 8 personel açığa alınmıştı.

Yaşanan olay sonrası N.K., tek kişilik sünger odada gözlem altına alınırken, soruşturmada N.K.'nın, babaannesi K.K.'yı baltayla öldürdüğü de ortaya çıkmıştı.

DAHA ÖNCE DE BAŞKA HASTANIN GÖZLERİNİ OYMAYA ÇALIŞTI

N.K.'nin ayrıca 2018 yılında ismi öğrenilemeyen bir kadına saldırdığı için Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldüğü, burada yatarken, Burcu Ş. adlı hastanın da diş fırçasıyla gözlerini oymaya çalıştığı öğrenildi.

Şizofreni hastasının saldırısına uğrayan kadın konuştu

"ÜZERİME GELİP, GÖZLERİMİ OYMAYA ÇALIŞTI"

Yaşadığı olayı telefonda anlatan İzmirli Burcu Ş., "Sinir krizi geçirdiğim için İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldüm. Buradan Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildim. Bana yapılan ilaç etkisiyle sevk edildiğimi dahi hatırlamıyorum. Olay günü duş aldıktan sonra yataklarımıza geçtik. N.K. kapalı bölümde yatıyordu, ben açık kısımda yatıyordum. Ben ilaçların etkisiyle derin uyurken, üzerime gelip, gözlerimi oymaya kalkıştı. Yanımdaki bir başka hasta durdurup, görevlilere yardım çağrısında bulunmuş. Görevliler kurtarmış. Gözlerimden kan geldi, derin yaralar oluştu." dedi.

Şizofreni hastasının saldırısına uğrayan kadın konuştu

"OLAYI KAPATMAYA ÇALIŞTILAR"

Hastanedeki görevlilerin olayı kapatmaya çalıştığını iddia eden Burcu Ş., "Benim çabamla, ısrarımla aileme durum anlatıldı. Görevliler, aileme olayı bildirirken ufak bir çizik olduğunu söylemiş. Olayı kapatmaya çalıştılar. Sonra ben ameliyata alındım. 'Plastik cerrah yok' denildi. Gözlerimin üstüne dikiş atıldı. Sonra tekrar Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne getirilmişim. O anları hatırlamıyorum. Gözlerimi açtığımda annem ve kardeşim yanımdaydı." diye konuştu.

Şizofreni hastasının saldırısına uğrayan kadın konuştu

"BENİ HASTANEDEN ÇIKARTMAK İSTEMEDİLER"

Hastanede açık ile kapalı alan arasında bir kapı yer aldığını, buranın kilitli olduğunu, görevlilerin ise başında durduğunu belirten Burcu Ş., "Beni hastaneden çıkartmak istemediler. Ailemin itirazlarıyla buradan çıktık. Tedavim için İzmir Ege Üniversitesi'ne gittik. Sonrasında şikayetçi olduk. Konu mahkemeye taşındı." dedi.

Şizofreni hastasının saldırısına uğrayan kadın konuştu

"KONTROL ALTINDA TUTULMALI, GEREKEN YAPILSIN"

Yetkililere seslenen Burcu Ş., "Gereken yapılsın. Bu kişinin çevreye zarar vermemesi için önlem alınsın. Bu kişiyi çevreden uzak tutalım, Kontrol altında tutulmalı. Kimseye zarar vermemesi için önlem alınsın." dedi

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