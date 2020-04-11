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Sky News Arapça, Türkiye övülünce yayını kesti

BAE merkezli televizyon, Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye'nin birçok ülkeye gönderdiği yardımları övmesinin ardından yayını bitirdi.

Haber Merkezi |
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Sky News Arapça, Türkiye övülünce yayını kesti

Türkiye, koronavirüs salgınından etkilenen 50'den fazla ülkeye yardım elini uzattı.

Aralarında ABD, İngiltere, İspanya ve İtalya'nın olduğu birçok ülkeye tıbbi malzeme gönderildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli yayın yapan Sky News Arapça televizyonu, dünyanın dört bir yanına yardım ulaştıran Türkiye'nin tutumunu hazmedemedi.

TÜRKİYE'Yİ ÖVÜNCE YAYINI KESTİLER

Yayında bir Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilisinin, "Bu salgına hazır Avrupa ülkesi yok. Türkiye yardım teklif etti. Birçok ülkede Türk yardım ekipleri var." şeklindeki açıklaması aktarıldı.

BAE merkezli televizyon, DSÖ yetkilisinin Türkiye'nin tıbbı malzeme desteği ve dayanışmasını övmesi üzerine canlı yayını apar topar kesti.

Türkiye övülünce Sky News Arapça kanalı yayını kesti VİDEO

  • Sky News Arapça, Türkiye övülünce yayını kesti

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