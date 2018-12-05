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Skype, görüntülü aramalar için yeni özelliğini duyurdu

İnternet üzerinden iletişim ve telefon görüşmesi yapılmasını sağlayan Skype uygulamasına yeni bir özellik eklendi.

Haber Merkezi | 05.12.2018 - 14:31..
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Skype, Uluslararası Engelliler Günü olan 3 Aralık'ta, görüntülü görüşme esnasında canlı altyazı sunan yeni özelliğini kullanıcıların hizmetine sundu. Özellikle işitme engelliler için oluşturulmuş olan bu özellik, yoğun bir gürültüde gürültüyü filtrelemenize de yardımcı olabilir.

skype

Altyazılar, birebir çağrıların yanı sıra gruplarla da çalışıyor. Ayrıca tek bir çağrı için veya tüm çağrılar için altyazıları etkinleştirme seçeneğiniz bulunuyor. Altyazıları açmak için görüntülü arama esnasında 'Artı' simgesine dokunarak altyazıları açabilirsiniz. Eğer bütün çağrılarda altyazı özelliğini otomatik olarak kullanmak isterseniz Skype profilinizi açın ve altyazıları etkinleştirmek için Ayarlar> Arama bölümüne gidin.

skype altyazı

Şu anda kullanılabilen altyazılar, karşıdaki kişi konuştukça otomatik olarak ilerliyor. Gelecek güncellemede ise geliştiriciler, altyazılar için ayrı bir pencere açmayı da planlıyor. Böylece eğer görüşme esnasında altyazıyı kaçırırsanız geri dönüp bakabileceksiniz. Bu yeni özelliğin bütün kullanıcılara ulaşması ise birkaç hafta sürebilir.


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