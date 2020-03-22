Slovakya'da başbakanın eldivenli maskeli yemin töreni

Slovakya’da yeni başbakan resmen OLANO lideri Igor Matovič oldu. Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova, başbakanlık görevini Igor Matovič'e verdi.

Yeni atanan başbakan Igor Matovič ve kabinesi, Bratislava’daki Başkanlık Sarayı’nda gerçekleşen törene corona virüs önlemi alarak katıldı.

MASKE VE ELDİVENLİ YEMİN TÖRENİ

Yeni başbakan, yüz maskeleri ve eldiven takan katılımcılarla yapılan bir törenle yemin etti.

Törende Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova’nın kıyafetiyle uyumlu maske tercihi dikkat çekti.

Herkesin törende maske takmasıyla aynı zamanda halkın bilinçlendirilmesi de amaçlanıyor.

178 corona virüs vakasının tespit edildiği Slovakya'da henüz Covid-19 kaynaklı ölüm bulunmuyor.