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Slovakya'da başbakanın eldivenli maskeli yemin töreni

Slovakya'da yeni Başbakan Igor Matovič, Cumhurbaşkanı Zuzana Čaputová'ya kabinesini takdim edip yemin ederek resmen göreve başlarken, törene maske ve eldivenlerle geldiler.

AA | 22.03.2020 - 23:02..
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Slovakya’da yeni başbakan resmen OLANO lideri Igor Matovič oldu. Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova, başbakanlık görevini Igor Matovič'e verdi.

Yeni atanan başbakan Igor Matovič ve kabinesi, Bratislava’daki Başkanlık Sarayı’nda gerçekleşen törene corona virüs önlemi alarak katıldı.

Slovakya'da başbakanın eldivenli maskeli yemin töreni

MASKE VE ELDİVENLİ YEMİN TÖRENİ

Yeni başbakan, yüz maskeleri ve eldiven takan katılımcılarla yapılan bir törenle yemin etti.

Törende Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova’nın kıyafetiyle uyumlu maske tercihi dikkat çekti.

Slovakya'da başbakanın eldivenli maskeli yemin töreni

Herkesin törende maske takmasıyla aynı zamanda halkın bilinçlendirilmesi de amaçlanıyor.

178 corona virüs vakasının tespit edildiği Slovakya'da henüz Covid-19 kaynaklı ölüm bulunmuyor.

Slovakya'da başbakanın eldivenli maskeli yemin töreni

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DB