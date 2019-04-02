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Slovakya'nın ilk kadın cumhurbaşkanı Zuzana Caputova

Ülkede yolsuzluk skandallarının ortaya çıkmasının ardından cumhurbaşkanı olmak için yola çıkan kadın aday başarılı oldu.

Haber Merkezi | 02.04.2019 - 07:54..
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Seçimlerin ikinci turunda iktidardaki Yön-Sosyal Demokrat SMER Partisi adayı Maros Sefcovics ile yarışan İlerici Slovakya Partisinin adayı Zuzana Caputova oyların yüzde 58'ini aldı.

Caputova, 16 Mart'ta düzenlenen seçimlerin birinci turunda yüzde 40 ve en yakın rakibi Sefcovics yüzde 18 oy almıştı.

Çekya’dan 1993’te ayrılarak bağımsızlığını ilan eden 5.5 milyon nüfuslu ülkede ilk kez kadın cumhurbaşkanı seçilmiş oldu.

Slovakya'nın ilk kadın cumhurbaşkanı Zuzana Caputova

Caputova'nın partisinin parlamentoda hiçbir sandalyesi bulunmuyor.

JAN KUCİAK'IN ÖLDÜRÜLMESİ DÖNÜM NOKTASI

Ülkedeki üst düzey isimlerin de adının geçtiği yolsuzlukları haber yapan gazeteci Jan Kuciak ile nişanlısının Şubat 2018'de evlerinde öldürülmesi büyük çaplı protesto gösterilere yol açmıştı.

Slovakya'nın ilk kadın cumhurbaşkanı Zuzana Caputova

Euronews'in haberine göre Caputova, cumhurbaşkanlığı için yarışmasının nedenlerinden biri olarak bu olayı gösteriyor.

Avrupa Birliği yanlısı söylemleriyle ön plana çıkan Caputova, 14 yıl boyunca takip ettiği 'yolsuzluk' davalarıyla adından söz ettirdi. 45 yaşındaki Caputova'nın iki çocuğu bulunuyor.

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