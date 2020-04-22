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Slumpflasyon nedir

Enflasyon içinde küçülme anlamına gelen kriz anlamına gelir.

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Slumpflasyon nedir

Slumpflasyon, bir ülkede yüksek enflasyon olgusuyla birlikte ekonomik küçülme de yaşanması halini anlatmak için kullanılan bir terimdir.

Slumpflasyon ekonomik krizlerin en zoru olarak bilinir.

Bu durumda bir yandan enflasyonu düşürmek bir yandan da ekonominin küçülmesini durdurmak, üstüne de ekonomiyi tekrar büyümeye çevirmek gerekmektedir.

BİRÇOK NEDENİ OLABİLİR

Bu krize sebep olan en önemli nedenler:

Üreticilerin iflas etmesi, şirketlerin kapanması, yeni yatırımların gerçekleşmemesi ve kapanan şirketlere bağlı olarak işsizlik rakamlarının yükselmesidir.

En kısa haliyle bunların bir ekonomide hızlı bir şekilde oluşmaya başlaması, enflasyon içinde ekonominin daralmasına neden olacaktır.

Slumpflasyon nedir

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