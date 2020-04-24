SMA hastalığı nedir

Omurilik ve beyin sapında yer alan ve görevi vücudun hareketini sağlamak olan motor çekirdeklerdeki programlanmış hücre ölümüne bağlı gelişir.

Bebek ölümlerine neden olan genetik hastalık SMA son yıllarda ülkemizde de görülmeye başlandı.

4 farklı tipi bulunan SMA, halk arasında "gevşek bebek sendromu" olarak da bilinir.

Ülkemizde her 6 bin doğumda bir görülen SMA hastalığı, sağlıklı fakat taşıyıcı olan anne babaların çocuklarında görülür.

Taşıyıcı anne ve babaların çocuklarında SMA görülme oranı yüzde 25'tir.

BELİRTİLERİ NELERDİR

En çok görülen belirtisi kas güçsüzlüğü ve atrofisidir.

Ellerde titreme

Baş kontrolünü sağlayamama

Yaşıtlarından geri kalma

Oturma, ayakta durma ve yürümede zorluk

Sık, sık düşme

Beslenme güçlüğü

Nörolojik muayenelerde ortaya çıkar. Güçsüzlüğe bağlı olarak bazı hastalarda omurilik eğriliği de denen skolyoz görülebilir.

NASIL TEDAVİ EDİLİR

Kesin bir tedavisi bulunmamaktadır. Hastalığın belirtilerinin azalması içinse uzman bir hekimden destek alınabilir.

SMA teşhisi konmuş hastanın yakınlarının, bakım konusunda bilinçlendirilmesi gereklidir.

Evde bakımın kolaylaşması ve hastanın yaşam kalitesinin artmasına destek olunmalıdır.

Solunumun düzensiz ve yetersiz olduğu durumlarda hastanın nefes yollarının temizlenmesi gerekir.

FDA onayı alan Nusinersen ilacı da bu hastalığın tedavisinde kullanılabilir.

Ülkemizde Temmuz 2017'de Sağlık Bakanlığı tarafından onay alan Nusinersen, dünya çapında birkaç yıl içinde toplam 200'den az hastada kullanılmıştır.