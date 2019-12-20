SMO askerleri Resulayn'da nöbet değiştirdi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Resulayn kentinde, terör örgütü PKK/YPG'ye karşı yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte görev alan Suriye Milli Ordusu askerlerinin bir bölümü, nöbet değişimi yaptı.

GÖREV SÜRELERİ DOLDU

SMO askerlerinin, görev süresi dolduğu için nöbet değişimi gerçekleştirdiği belirtildi.

TAKVİYE EKİPLER GELDİ

Sınır kapısında bekleyen SMO askerleri, sivil otobüslerle bölgeden alınırken, yerlerine takviye ekipler yönlendirildi.