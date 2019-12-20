taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9214
Euro
6.5809
Altın
1477.69
Borsa
111603.56
Gram Altın
281.168
Bitcoin
42271.83

SMO askerleri Resulayn'da nöbet değiştirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'nin kuzeyinde yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Suriye Milli Ordusu askerleri, Resulayn'da nöbet değişimi yaptı.

DHA | 20.12.2019 - 13:50..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Resulayn kentinde, terör örgütü PKK/YPG'ye karşı yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte görev alan Suriye Milli Ordusu askerlerinin bir bölümü, nöbet değişimi yaptı.

SMO askerleri Resulayn'da nöbet değiştirdi

GÖREV SÜRELERİ DOLDU

SMO askerlerinin, görev süresi dolduğu için nöbet değişimi gerçekleştirdiği belirtildi.

SMO askerleri Resulayn'da nöbet değiştirdi

TAKVİYE EKİPLER GELDİ

Sınır kapısında bekleyen SMO askerleri, sivil otobüslerle bölgeden alınırken, yerlerine takviye ekipler yönlendirildi.

SMO askerleri Resulayn'da nöbet değiştirdi

SMO askerleri Resulayn'da nöbet değiştirdi

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İlker Başbuğ: Kanal İstanbul olursa Trakya'yı savunamayız

İlker Başbuğ: Kanal İstanbul olursa Trakya'yı savunamayız

883
Kırıkkale Üniversitesi'nde İstiklal Marşı Arapça okundu

Kırıkkale Üniversitesi'nde İstiklal Marşı Arapça okundu

517
Aslıhan Turan: Evliliğimiz dört dörtlük diyemem

Aslıhan Turan: Evliliğimiz dört dörtlük diyemem

46
TSK'daki FETÖ yapılanmasına operasyon

TSK'daki FETÖ yapılanmasına operasyon

112
Alman mahkemesi Uber'i yasakladı

Alman mahkemesi Uber'i yasakladı

55
ABD Büyükelçisi Satterfield, HDP'yi ziyaret etti

ABD Büyükelçisi Satterfield, HDP'yi ziyaret etti

324
Suriyeli baba 2 günde 2 çocuğunu kaybetti

Suriyeli baba 2 günde 2 çocuğunu kaybetti

264
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir