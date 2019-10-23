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SMO askerleri Tel Abyad'da intihar saldırısını önledi

Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, terör örgütü YPG/PKK'nın bomba yüklü araçla gerçekleştirmeye çalıştığı intihar saldırısını son anda engelledi.

AA | 23.10.2019 - 07:24..
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SMO mensupları, Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ilçesinde güvenliği sağlamak için arama-tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

SMO askerleri Tel Abyad'da intihar saldırısını önledi

BOMBA YÜKLÜ ARAÇLA SALDIRI GİRİŞİMİ

Tel Abyad'ın Kelbe köyündeki çalışmalar sırasında teröristler, bomba yüklü aracı SMO askerlerinin üzerine sürerek intihar saldırısı girişiminde bulundu.

Saldırıyı fark eden SMO unsurları, uzaktan açtıkları ateşle bomba yüklü aracı durdurmaya başardı.

SMO askerleri Tel Abyad'da intihar saldırısını önledi

Terör örgütü YPG/PKK'nın hazırladığı bomba yüklü araçlardan bazıları kapalı depolarda bulunmuş ve imha edilmişti.

Gün içinde SMO askerlerine YPG/PKK'lı teröristlerin düzenlediği bombalı intihar saldırısı ile tuzakladıkları bombaların patlaması sonucu 3 asker şehit olmuş, 18 asker yaralanmıştı.

SMO askerleri Tel Abyad'da intihar saldırısını önledi

SMO askerleri Tel Abyad'da intihar saldırısını önledi

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