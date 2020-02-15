SMO Esad'ın askerlerini havaya uçurdu

Konya’da yaşayan Ayşe Yılmaz, doğuştan kolları olmamasına rağmen, ayaklarıyla gerçekleştirdiği ahşap yakma sanatını dünya çapında ilerletmeyi hayal ediyor.

Kırıkkale'de bir şüphelinin çantasında çay paketlerinin içerisine gizlenmiş uyuşturucu bulundu. Gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

Ligde Liverpool'un 22 puan gerisine düşen, üstüne bir de Avrupa'dan 2 yıl men edilen Manchester City'den Guardiola'nın görevden ayrılması bekleniyor.

5

Uyuşturucu şüphelisi 5 şahıs yakalandı

Gaziantep'te, ekipler tarafından yapılan çalışmalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 5 şüpheli gözaltına alındı.