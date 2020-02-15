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SMO Esad'ın askerlerini havaya uçurdu

Suriye Milli Ordusu'nun, İdlib'de Esad rejimine askerleri vurma anı kameralara yansıdı.

Haber Merkezi | 15.02.2020 - 10:42..
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SMO Esad'ın askerlerini havaya uçurdu

Suriye'nin İdlib kentinde Suriye rejimi tarafından Türk gözlem noktasına gerçekleştirilen saldırının ardından bölgedeki çatışmalar sürüyor.

Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerinin rejim askerleriyle sert çatışmalara girdiği bölgeden, yeni görüntüler de gelmeye devam ediyor.

SMO Esad'ın askerlerini havaya uçurdu

SİGARA MOLASINDA HEDEF OLDULAR

Son olarak SMO'ya bağlı askerlerin, Esad rejimine ait askerleri sigara molasında vurduğu görüntüler sosyal medyada yayınlandı.

SMO Esad'ın askerlerini havaya uçurdu

Görüntülerde, sigara içen Esad'ın paralı askerleri hedef alınıyor. Hedef başarılı bir şekilde vurulduktan SMO askerleri havaya ateş ederek, sevinç çığlıkları atıyor.

SMO Esad'ın askerini sigara molasında vurdu İZLE

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