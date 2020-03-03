SMO, Esad'ın tankını havaya uçurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Esad rejimine karşı yürüttüğü Bahar Kalkanı Harekatı tüm hızıyla devam ediyor.
Bu kapsamda, TSK destekli Suriye Milli Ordusu (SMO), İdlib'in güney kırsalındaki Kafr Nabl köyünde rejime ait bir tankı vurdu.
İdlib'de TSK destekli SMO, rejim tankını vurdu VİDEO
TANKSAVAR FÜZESİ İLE VURULDU
SMO askerlerince, tanksavar füzesiyle vurulan tankın havaya uçma görüntüleri askerler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Saldırıda rejime ait tank imha edilirken, çok sayıda rejim unsurunun da etkisiz hale getirildiği öğrenildi.