Trabzonspor maçında Sosa ile çarpışan Falette oyuna devam edemedi.

Tel Abyad'da İdlib şehitleri için düzenlenen mitingde, Suriyeliler Türk bayrağı ve SMO flamalarını yan yana taşıdı.

Suriye'de İdlib şehitleri için miting düzendi

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SMO, Esad'ın tankını havaya uçurdu

TSK destekli Suriye Milli Ordusu'nun (SMO), İdlib'de rejime ait bir tankı, tanksavar füzesiyle imha ettiği o anlar kameralara yansıdı.