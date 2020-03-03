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SMO, Esad'ın tankını havaya uçurdu

TSK destekli Suriye Milli Ordusu'nun (SMO), İdlib'de rejime ait bir tankı, tanksavar füzesiyle imha ettiği o anlar kameralara yansıdı.

İHA | 03.03.2020 - 20:47..
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK)  Esad rejimine karşı yürüttüğü Bahar Kalkanı Harekatı tüm hızıyla devam ediyor.

Bu kapsamda, TSK destekli Suriye Milli Ordusu (SMO), İdlib'in güney kırsalındaki Kafr Nabl köyünde rejime ait bir tankı vurdu.

İdlib'de TSK destekli SMO, rejim tankını vurdu VİDEO

TANKSAVAR FÜZESİ İLE VURULDU

SMO askerlerince, tanksavar füzesiyle vurulan tankın havaya uçma görüntüleri askerler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Saldırıda rejime ait tank imha edilirken, çok sayıda rejim unsurunun da etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

SMO, Esad'ın tankını havaya uçurdu

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