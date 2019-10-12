SMO, Resulayn'da şehir içine ilerliyor

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde YPG'yi temizlemek için geçtiğimiz çarşamba günü Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.

Türk askeri jetlerle havadan obüslerle karadan Tel Abyad ve Resulayn'daki terör hedeflerini vururken; Suriye Milli Ordusu (SMO) ise karadan ilerliyor.

RESULAYN'DA ŞEHİR ÇATIŞMALARI

Resulayn'da şehir içinde ilerleyen SMO, YPG'lileri tek tek temizliyor. YPG'liler ise her meskun mahal operasyonunda olduğu gibi terörist kıyafetlerini çıkarıp etek giyerek, kadın kılığında kaçmaya çalışıyor.

Çekilen fotoğraflar da YPG'li teröristlerin, üstlerini değiştirip kaçtıkları bir evden.

Resulayn'da meskun mahal başladı VİDEO