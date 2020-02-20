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SMO ve TSK Neyrab'a doğru ilerliyor

Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu İdlib'in doğusundaki Neyrab köyüne doğru ilerliyor.

İHA | 20.02.2020 - 15:09..
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Türkiye'deki farklı birliklerden takviye amacıyla Suriye'ye gönderilen komandolar, hazırlıklarını tamamladı.

Katil Esad rejimi ve yabancı terörist gruplar ile askeri muhalif ve rejim karşıtı silahlı gruplar arasında, İdlib'in güney ve doğusu ile Halep'in batı kırsalında bir aydan bu yana şiddetli çatışmalar yaşanıyordu.

SMO ve TSK Neyrab'a doğru ilerliyor

AY SONU SÜRE BİTMEK ÜZERE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esad rejimine saldırıları durdurması için şubat ayının sonuna kadar süre vermişti. Sürenin yavaş yavaş sona gelmesiyle birlikte bölgede, Türk askerinin varlığı da artış gösterdi.

SMO ve TSK Neyrab'a doğru ilerliyor İZLE

TSK VE SMO İLERLİYOR

Güvenli bölge oluşturmak isteyen Suriye Milli Ordusu (SMO) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ise İdlib kırsalında bulunan Neyrab köyüne doğru ilerlemeye başladı.

SMO ve TSK Neyrab'a doğru ilerliyor

TSK ve SMO köyde hazırlıklar yaparken, köyün farklı noktalarına asker ve mühimmat dağıtıldı.

Yerel kaynaklar, TSK ile SMO'nun Neyrab köyüne ilerleyişinin başarılı bir şekilde sürdüğünü ifade etti.

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