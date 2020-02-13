SMO'nun, Esad'ın helikopterini düşürdüğü anın görüntüsü

Suudi Arabistan'da bir dönem haram sayılan Sevgililer Günü, şimdi ekmek kapısı oldu.

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Avustralya'da canlı yayında sineği yiyen çocuk

Bir televizyon kanalında, selden etkilenen ailelerle yapılan röportaj sırasında gülümsemesini bozmadan yanağına konan iki sineği yiyen çocuk, sosyal medyada çok konuşuldu.