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SMO'nun, Esad'ın helikopterini düşürdüğü anın görüntüsü

Suriye Milli Ordusu'nun, İdlib'de Esad rejimine ait helikopteri vurma anı kameralara yansıdı.

Haber Merkezi | 13.02.2020 - 16:33..
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Suriye'nin İdlib kentinde Suriye rejimi tarafından Türk gözlem noktasına gerçekleştirilen saldırının ardından bölgedeki çatışmalar sürüyor.

Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerinin rejim askerleriyle sert çatışmalara girdiği bölgeden, yeni görüntüler de gelmeye devam ediyor.

Suriye'de rejim helikopterinin vurulma anı VİDEO

HELİKOPTERİ VURDUKLARI ANI GÖRÜNTÜLEDİLER

Son olarak SMO'ya bağlı askerlerin, Esad rejimine ait bir helikopteri vurma anına ait görüntüler sosyal medyada yayınlandı.

Görüntülerde, yüksek irtifada seyir halindeki bir helikopter hedef alınıyor. Helikopterin isabet almasıyla SMO askerleri havaya ateş ederek, sevinç çığlıkları atıyor.

SMO'nun, Esad'ın helikopterini düşürdüğü anın görüntüsü

SMO'nun, Esad'ın helikopterini düşürdüğü anın görüntüsü

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