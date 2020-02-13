SMO'nun, Esad'ın helikopterini düşürdüğü anın görüntüsü

Suriye'nin İdlib kentinde Suriye rejimi tarafından Türk gözlem noktasına gerçekleştirilen saldırının ardından bölgedeki çatışmalar sürüyor.
Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerinin rejim askerleriyle sert çatışmalara girdiği bölgeden, yeni görüntüler de gelmeye devam ediyor.
Suriye'de rejim helikopterinin vurulma anı VİDEO
HELİKOPTERİ VURDUKLARI ANI GÖRÜNTÜLEDİLER
Son olarak SMO'ya bağlı askerlerin, Esad rejimine ait bir helikopteri vurma anına ait görüntüler sosyal medyada yayınlandı.
Görüntülerde, yüksek irtifada seyir halindeki bir helikopter hedef alınıyor. Helikopterin isabet almasıyla SMO askerleri havaya ateş ederek, sevinç çığlıkları atıyor.