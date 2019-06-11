Tekno 'on' 8.bölüm : ''Snapdragon 855 işlemciye sahip en iyi 10 akıllı telefon''

Beyin, insanlar için ne kadar kritik bir öneme sahipse, işlemciler de akıllı telefonlar için benzer bir öneme sahip. Akıllı telefonların genel işleyişini yöneten işlemciler, telefonların daha hızlı ve daha güçlü olmasını sağlayarak kullanıcı deneyimini de oldukça artırıyor.

Tartışmasız mobil sektörde en büyük işlemci üreticisi olan Qualcomm, piyasaya çıkardığı en üst seviye modeli Snapdragon 855 ile akıllı telefonlara güç veriyor. Bir önceki Snapdragon 845 işlemcisine göre 3 kat daha güçlü yapay zeka performansına sahip bu işlemci, 5G desteğinin yanı sıra, ses, kamera, oyun, pil ve daha fazlası için geliştirilmiş yapay zeka güncelleştirmeleri ile birlikte geliyor.

Eğer siz de akıllı telefonlarda işlemciye oldukça önem veriyorsanız, sizler için hazırladığımız Qualcomm Snapdragon 855 işlemciyi kullanan en iyi 10 telefon listesine bir göz atın.

1. LENOVO Z5 PRO GT





Snapdragon 855 işlemciyi kullanan ilk akıllı telefon olma özelliğine sahip Lenovo Z5 Pro GT, kızaklı bir kamera tasarımıyla karşımıza çıkıyor. 6,39 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefonda 6 GB RAM / 128 GB depolama, 8 GB RAM / 256 GB depolama ve 12 GB RAM / 512 GB depolama olmak üzere üç farklı seçenek bulunuyor.

24 MP + 16 MP arka kameraya ve 16 MP + 8 MP ön kameraya sahip telefon, 3350 mAh batarya kapasitesi ile birlikte geliyor. Şu an için Çin pazarında satışına devam edilen telefon ne yazık ki ülkemizde bulunmuyor.





2. XIAOMI MI 9

Xiaomi'nin üst segmentteki en yeni telefonu olan Mi 9, Snapdragon 855 işlemcisinin yanı sıra 20 MP ön kamera ve 48 MP + 16 MP + 12 MP üçlü arka kamerasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Ekrana gömülü parmak izi teknolojisine sahip telefonda 6 GB RAM + 128 GB depolama ve 8 GB RAM + 128 GB depolama olmak üzere iki farklı seçenek bulunuyor.

3300 mAh batarya kapasitesine sahip Xiaomi Mi 9, 4 bin 800 TL civarında bir fiyat etiketiyle ülkemizde satılıyor.

3. SAMSUNG GALAXY S10 SERİSİ

Samsung'un geçtiğimiz şubat ayında tanıttığı Galaxy S10 serisi de Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 855'i kullanıyor. Ancak şirket, bazı pazarlarda bu işlemcinin yerine kendi işlemcisi Exynos 9820 yonga setini tercih ediyor.

Samsung Galaxy S10 serisinde yer alan S10, S10 Plus ve S10e modelleri sırasıyla 6,1 - 6,4 ve 5,8 inç ekran büyüklüklerine sahip. Samsung Galaxy S10 modelinde 16 MP + 12 MP + 12 MP olmak üzere üç arka kamera bulunurken, ön tarafında ise bir adet 10 MP kamera karşımıza çıkıyor.

Samsung Galaxy S10 Plus ise S10 ile aynı arka kameralara sahip olmasına rağmen, telefonun ön tarafında 10 MP + 8 MP olmak üzere çift kamera bulunuyor. Samsung Galaxy S10e ise 16 MP + 12 MP olmak üzere çift arka kameraya ve 10 MP tek bir ön kameraya ev sahipliği yapıyor.

Sırasıyla 3.400mAh, 4.100mAh ve 3.100mAh batarya kapasitelerine sahip olan Galaxy S10, S10 Plus ve S10e modellerinin ülkemizde de satışları devam ediyor.

4. LG G8 THINQ





LG, akıllı telefon sektöründeki şirketlerden birçoğunun arkasında görünse de bizlere amiral gemisi modellerini sunmaya devam ediyor. Qualcomm Snapdragon 855 işlemci ile gelen LG G8 ThinQ, avuç içi damarlarını tarayarak cihazın kilidini açan yeni ve ilginç bir Gelişmiş Palm Damarı Kimlik Doğrulama teknolojisine sahiptir.

6,1 inç büyüklüğünde QHD+ ekrana sahip telefonda 16 MP + 12 MP + 12 MP olmak üzere üçlü arka kamera kurulumu bulunuyor. LG G8 ThinQ ayrıca 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanının yanında 3500 mAh batarya kapasitesi ile satışa çıktı.

5. SONY XPERIA 1





Qualcomm Snapdragon 855 işlemcisinden güç alan bir başka akıllı telefon olan Sony Xperia 1, şimdiye kadar pek karşılaşmadığımız 21:9 gibi oldukça uzun bir ekran ile karşımıza çıkıyor. Arka tarafında üç adet 12 MP kamera bulunan telefonun ön kısmında ise bir adet 8 MP'lik kamera bulunuyor.

6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip Sony Xperia 1, 3300 mAh batarya kapasitesi ile kutusundan çıkıyor. Telefonun satış fiyatı ise 999 dolar olarak açıklanmıştı.

6. VIVO IQOO





Vivo'nun piyasaya sürdüğü oyuncu akıllı telefonu olan Vivo IQOO, Snapdragon 855 işlemcisinden güç alıyor. 44W süper hızlı şarj teknolojisi ile kullanıcılarıyla buluşan telefonda 6.41 inç büyüklüğünde Full HD+ bir ekran bulunuyor.

6 GB RAM +128 GB depolama, 8 GB RAM + 128 GB depolama, 8 GB RAM + 256 GB depolama ve 12 GB RAM + 256 GB depolama olmak üzere 4 farklı seçenekle piyasaya çıkan telefonun arka kısmında, 13 MP + 12 MP + 12 MP üçlü arka kamera kurulumu mevcut. Telefonun ön tarafında ise 12 MP değerinde bir kamera bulunuyor.

4000 mAh batarya kapasitesine sahip Vivo IQOO, şu anda Çin pazarında satılıyor ve çok yakında diğer ülkelerde de satışa çıkacak.

7. OPPO RENO





Qualcomm Snapdragon 855 işlemci ile donatılmış yeni bir akıllı telefon olan Oppo Reno, ülkemizde de satılan telefonlar arasında bulunuyor. Telefonun üst tarafından açılan 16 MP kamerası sayesinde ilginç bir tasarıma sahip telefon, 10x kayıpsız zoom teknolojisi ve 48 MP + 13 MP + 8 MP arka kameraları ile dikkat çekiyor.

6 GB RAM + 128 GB depolama, 6 GB RAM + 256 GB depolama ve 8 GB RAM + 256 GB depolama seçenekleriyle gelen Oppo Reno, VOOC 3.0 hızlı şarj teknolojisine sahip 4.065mAh batarya ile kullanıcıların karşısına çıkıyor.

8. NUBIA RED MAGIC 3





Nubia'nın en yeni oyun akıllı telefonu Red Magic 3 de Snapdragon 855 işlemciye sahip. Sıvı soğutma sistemi ve dahili bir fan da barındıran telefon 90Hz yenileme hızına sahip ekranıyla tamamen oyunculara hitap ediyor.

6.65 inç Full HD+ ekrana sahip Nubia Red Magic 3, 48 MP arka kameraya ve 16 MP ön kameraya sahip. 27W hızlı şarj destekli ile 5.000 mAh batarya kapasitesi bulunan telefonda, 6 GB RAM + 64 GB depolama, 6 GB RAM + 128 GB depolama, 8 GB RAM + 128 GB depolama ve 12 GB RAM + 256 GB depolama seçenekleri bulunuyor.

9. ONEPLUS 7 PRO





90Hz yenileme hızına sahip ekranı sayesinde oldukça ses getiren OnePlus 7 Pro, Snapdragon 855 işlemcisinden güç alan bir başka akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda telefonu daha da hızlı yapan süper hızlı UFS 3.0 depolama teknolojisine sahip ilk cihaz olma özelliğine sahip telefonda 48 MP + 16 MP + 8 MP olmak üzere üç arka kamera bulunuyor.

4000 mAh batarya kapasitesi ile kullanıcıların karşısına çıkan OnePlus 7 Pro, 6 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesiyle ihtiyaçları rahatlıkla karşılıyor.

10. ASUS ZENFONE 6





Asus'un güçlü rakipleriyle rekabet edebilmesi için piyasaya çıkardığı en güçlü amiral gemisi modeli olan Zenfone 6, gücünü Snapdragon 855'ten alıyor. 48 MP + 13 MP çift kameraya sahip telefonun bu kameraları, sahip olduğu mekanizma sayesinde hem ön hem de arka kamera olarak kullanılabiliyor.

Quick Charge 4.0 teknolojisine sahip 5.000 mAh batarya ile desteklenen akıllı telefonda 6 GB RAM + 64 GB depolama, 6 GB RAM + 128 GB depolama ve 8 GB RAM + 256 GB depolama seçenekleri bulunuyor.

Tekno 'on' serimizin sekizinci bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde bambaşka 10 içerikle karşınızda olacağız. Aşağıdaki bağlantıdan Tekno 'on' serimizin bütün bölümlerine ulaşabilirsiniz.



