Snapdragon 855 işlemciye sahip en iyi 10 telefon

Beyin, insanlar için ne kadar kritik bir öneme sahipse işlemciler de akıllı telefonlar için benzer bir öneme sahip. Akıllı telefonların genel işleyişini yöneten işlemciler, telefonların daha hızlı ve daha güçlü olmasını sağlayarak kullanıcı deneyimini de oldukça artırıyor.

Tartışmasız mobil sektörde en büyük işlemci üreticisi olan Qualcomm, piyasaya çıkardığı en üst seviye modellerinden biri olan Snapdragon 855 ile akıllı telefonlara güç veriyor. Bir önceki Snapdragon 845 işlemcisine göre 3 kat daha güçlü yapay zeka performansına sahip bu işlemci, 5G desteğinin yanı sıra ses, kamera, oyun, pil ve daha fazlası için geliştirilmiş yapay zeka güncelleştirmeleri ile birlikte geliyor.

Eğer siz de akıllı telefonlarda işlemciye oldukça önem veriyorsanız, sizler için hazırladığımız Qualcomm Snapdragon 855 işlemciyi kullanan en iyi 10 telefon listesine bir göz atın.

1. GOOGLE PIIXEL 4 VE PIXEL 4 XL

Tasarım olarak baktığımızda Google'ın, pek fazla bir yenilikle karşımıza çıktığını söylemek oldukça zor. Özellikle telefonun üst çerçevesinin, günümüz telefonlarına göre biraz kalın olduğunu söylemeliyiz. Ancak Google, üst çerçevelere sensörlerini yerleştirerek, bu kısmı verimli bir şekilde kullanmayı başarmış.

Google Pixel 4, 5,7 inç OLED ekran ile karşımıza çıkarken, Pixel 4 XL modelinde ise 6,3 inçlik OLED ekran kullanılmış. Her iki ekran da 90Hz yenileme hızıyla kullanıcıların karşısına çıkacak. Sahip oldukları IP68 sertifikasıyla toza ve suya karşı tamamen dayanıklı olan Pixel 4 ve Pixel 4 XL modellerinde, ekranın altında yer alan parmak izi okuyucusu kullanılmış.

Snapdragon 855 işlemcisinden gücünü alan her iki telefonda, 6 GB RAM kapasitesi ve 64 GB/128 GB depolama seçenekleri bulunuyor. Google Pixel 4'te yer alan 2800 mAh kapasiteli batarya, günümüz telefonlarına kıyasla biraz düşük kalsa da Pixel 4 XL modelinde 3700 mAh batarya kullanılmış. Her iki bataryanın da 18W hızlı şarj desteğine sahip olduğunu hatırlatalım.

Google Pixel 4 modellerinin satış fiyatı ise şu şekilde:

Google Pixel 4 - 64 GB: 799 dolar

Google Pixel 4 - 128 GB: 899 dolar

Google Pixel 4 XL - 64 GB: 899 dolar

Google Pixel 4 XL - 128 GB: 999 dolar

2. SAMSUNG GALAXY S10 SERİSİ

Samsung'un geçtiğimiz şubat ayında tanıttığı Galaxy S10 serisi de Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 855'i kullanıyor. Ancak şirket, bazı pazarlarda bu işlemcinin yerine kendi işlemcisi Exynos 9820 yonga setini tercih ediyor.

Samsung Galaxy S10 serisinde yer alan S10, S10 Plus ve S10e modelleri sırasıyla 6,1 - 6,4 ve 5,8 inç ekran büyüklüklerine sahip. Samsung Galaxy S10 modelinde 16 MP + 12 MP + 12 MP olmak üzere üç arka kamera bulunurken, ön tarafında ise bir adet 10 MP kamera karşımıza çıkıyor.

Samsung Galaxy S10 Plus ise S10 ile aynı arka kameralara sahip olmasına rağmen, telefonun ön tarafında 10 MP + 8 MP olmak üzere çift kamera bulunuyor. Samsung Galaxy S10e ise 16 MP + 12 MP olmak üzere çift arka kameraya ve 10 MP tek bir ön kameraya ev sahipliği yapıyor.

Sırasıyla 3.400 mAh, 4.100 mAh ve 3.100mAh batarya kapasitelerine sahip olan Galaxy S10, S10 Plus ve S10e modellerinin ülkemizde de satışları devam ediyor.

3. VIVO IQOO

Vivo'nun piyasaya sürdüğü oyuncu akıllı telefonu olan Vivo IQOO, Snapdragon 855 işlemcisinden güç alıyor. 44W süper hızlı şarj teknolojisi ile kullanıcılarıyla buluşan telefonda 6.41 inç büyüklüğünde Full HD+ bir ekran bulunuyor.

6 GB RAM +128 GB depolama, 8 GB RAM + 128 GB depolama, 8 GB RAM + 256 GB depolama ve 12 GB RAM + 256 GB depolama olmak üzere 4 farklı seçenekle piyasaya çıkan telefonun arka kısmında, 13 MP + 12 MP + 12 MP üçlü arka kamera kurulumu mevcut. Telefonun ön tarafında ise 12 MP değerinde bir kamera bulunuyor.

4000 mAh batarya kapasitesine sahip Vivo IQOO, şu anda Çin pazarında satılıyor ve çok yakında diğer ülkelerde de satışa çıkacak.

4. OPPO RENO

Qualcomm Snapdragon 855 işlemci ile donatılmış yeni bir akıllı telefon olan Oppo Reno, ülkemizde de satılan telefonlar arasında bulunuyor. Telefonun üst tarafından açılan 16 MP kamerası sayesinde ilginç bir tasarıma sahip telefon, 10x kayıpsız zoom teknolojisi ve 48 MP + 13 MP + 8 MP arka kameraları ile dikkat çekiyor.

6 GB RAM + 128 GB depolama, 6 GB RAM + 256 GB depolama ve 8 GB RAM + 256 GB depolama seçenekleriyle gelen Oppo Reno, VOOC 3.0 hızlı şarj teknolojisine sahip 4.065 mAh batarya ile kullanıcıların karşısına çıkıyor.

5. NUBIA RED MAGIC 3

Nubia'nın en yeni oyun akıllı telefonu Red Magic 3 de Snapdragon 855işlemciye sahip. Sıvı soğutma sistemi ve dahili bir fan da barındıran telefon, 90Hzyenileme hızına sahip ekranıyla tamamen oyunculara hitap ediyor.

6.65 inç Full HD+ ekrana sahip Nubia Red Magic 3, 48 MP arka kameraya ve 16 MP ön kameraya sahip. 27W hızlı şarj destekli ile 5.000 mAh batarya kapasitesi bulunan telefonda, 6 GB RAM + 64 GB depolama, 6 GB RAM + 128 GB depolama, 8 GB RAM + 128 GB depolama ve 12 GB RAM + 256 GB depolama seçenekleri bulunuyor.

6. ONEPLUS 7 PRO

90Hz yenileme hızına sahip ekranı sayesinde oldukça ses getiren OnePlus 7 Pro, Snapdragon 855 işlemcisinden güç alan bir başka akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda telefonu daha da hızlı yapan süper hızlı UFS 3.0 depolama teknolojisine sahip ilk cihaz olma özelliğine sahip telefonda 48 MP + 16 MP + 8 MP olmak üzere üç arka kamera bulunuyor.

4000 mAh batarya kapasitesi ile kullanıcıların karşısına çıkan OnePlus 7 Pro, 6 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesiyle ihtiyaçları rahatlıkla karşılıyor.

7. ASUS ZENFONE 6

Asus'un güçlü rakipleriyle rekabet edebilmesi için piyasaya çıkardığı en güçlü amiral gemisi modeli olan Zenfone 6, gücünü Snapdragon 855'ten alıyor. 48 MP + 13 MP çift kameraya sahip telefonun bu kameraları, sahip olduğu mekanizma sayesinde hem ön hem de arka kamera olarak kullanılabiliyor.

Quick Charge 4.0 teknolojisine sahip 5.000 mAh batarya ile desteklenen akıllı telefonda; 6 GB RAM + 64 GB depolama, 6 GB RAM + 128 GB depolama ve 8 GB RAM + 256 GB depolama seçenekleri bulunuyor.

8. REDMI K20 PRO

Redmi K20 modelinde olduğu gibi 6,39 inç 2340×1080 piksel Full HD+ AMOLED HDRekran ile gelen Redmi K20 Pro, gücünü Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 855'den alıyor. 6 GB RAM + 64/128 GB depolama ve 8 GB RAM + 128/256 GB depolama seçenekleriyle gelecek üst seviye telefon, tıpkı K20 modelinde olduğu gibi 48 MP + 13 MP + 8 MP olmak üzere üçlü arka kamera ve 20 MP bir ön kamera ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Bu ön kamera yine telefonun üst kısmından açılıp kapanabilen bir mekanizma içine yerleştirilmiş.

27W hızlı şarj destekli 4000 mAh batarya kapasitesine sahip Redmi K20 Pro'nun fiyatlandırma seçenekleri ise şu şekilde:

6 GB RAM + 64 GB depolama seçeneği : 361 dolar

6 GB RAM + 128 GB depolama seçeneği : 376 dolar

8 GB RAM + 128 GB depolama seçeneği : 405 dolar

8 GB RAM + 256 GB depolama sürümü : 434 dolar

9. XIAOMI MI 9

Xiaomi'nin üst segmentteki en yeni telefonu olan Mi 9, Snapdragon 855 işlemcisinin yanı sıra 20 MP ön kamera ve 48 MP + 16 MP + 12 MP üçlü arka kamerasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Ekrana gömülü parmak izi teknolojisine sahip telefonda 6 GB RAM + 128 GB depolama ve 8 GB RAM + 128 GB depolama olmak üzere iki farklı seçenek bulunuyor.

3300 mAh batarya kapasitesine sahip Xiaomi Mi 9, 4 bin 800 TL civarında bir fiyat etiketiyle ülkemizde satılıyor.

10. SAMSUNG GALAXY NOTE 10 SERİSİ

Infinity-O ekran deliğine yerleştirilmiş kamera tasarımına sahip 6,3 inçbüyüklüğünde ve 2280 x 1080 piksel çözünürlüğünde FullHD+ AMOLED ekrana sahip Samsung Galaxy Note 10, gücünü Snapdragon 855'ten alsa da ülkemizde Samsung Exynos 9825 işlemcisini kullanan modeli satışa çıkIYOR. 8 GB RAM ve 256 GB / 512 GB / 1 TB depolama seçeneklerine sahip telefonda 45W süper hızlı şarj destekli 3500 mAh batarya bulunuyor.

16 MP ultra geniş açı kamera + 12 MP geniş açı kamera + 12 MP zoom kamera olmak üzere 3 arka kameraya sahip Samsung Galaxy Note 10'un ön tarafında ise 10 megapiksellik tek bir kamera bulunuyor. Telefonun 12 MP ana kamerası ise değiştirilebilir diyafram değerleriyle profesyonel fotoğraf makinesini aratmıyor.

Infinity-O ekran deliğine yerleştirilmiş kamera tasarımına sahip 6,8 inç büyüklüğünde ve 3040 x 1440 piksel çözünürlüğünde QHD+ AMOLED ekrana sahip Samsung Galaxy Note 10 Plus, tıpkı Note 10 modelinde olduğu gibi gücünü Snapdragon 855'ten alıyor. Ancak ülkemizde yine Samsung Exynos 9825 işlemcisine sahip sürümü satışa çıktı. 12 GB RAM ve 256 GB /512 GB / 1 TB depolama seçeneklerine sahip telefonda 45W süper hızlı şarj destekli 4300 mAh batarya bulunuyor.

16 MP ultra geniş açı kamera + 12 MP geniş açı kamera + 12 MP zoom kamera + derinlik kamerası olmak üzere 4 arka kameraya sahip Samsung Galaxy Note 10 Plus'ın ön tarafında ise 10 megapiksellik tek bir kamera bulunuyor. Yine Note 10 modelinde olduğu gibi bu telefonun ana kamerası da değiştirilebilir diyafram değerlerine sahip.

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