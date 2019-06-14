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Snapdragon 855'li Samsung Galaxy Tab S5'in özellikleri ortaya çıktı

Samsung'un yeni amiral gemisi tablet modeli Galaxy Tab S5'in ortaya çıkan özelliklerini sizler için derledik.

Haber Merkezi | 14.06.2019 - 14:07..
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Son zamanlarda piyasaya çıkan üst seviye akıllı telefonlar nedeniyle tablet piyasayı biraz arka planda kalsa da Samsung tanıtacağı yeni üst seviye tablet modeliyle piyasayı tekrar canlandırmak istiyor. Geekbench'in sitesinde ortaya çıkan SM-T865 model numaralı Samsung Gaalxy Tab,S5, Qualcomm'un en üst seviye işlemcisi Snapdragon 855'ten gücünü alacak.

samsung

10,5 inç boyutunda AMOLED bir ekranla kullanıcıların karşısına çıkacak Samsung Galaxy Tab S5, 6 GB RAM'e sahip olacak. Android 9 Pie işletim sistemine sahip olacak tabletin Geekbench skorlarına baktığımızda ise tek çekirdekte 3506, çoklu çekirdekte ise 9788 puan aldığını görüyoruz. Bu puanların ise normal tabletlere baktığımızda oldukça yüksek olduğunu söylemeliyiz.

Galaxy Tab S4'ün geçtiğimiz yıl ağustos ayında tanıtıldığını göz önünde bulundurursak, Tab S5'in de bu yıl ağustos ayında tanıtılmasını bekliyoruz.

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