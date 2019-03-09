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Sneijder'den, Yolanthe Cabau'ya 120 milyon liralık tazminat

Yolanthe Cabau ile yollarını ayırma kararı Wesley Sneijder, çocuğunun annesine yaklaşık 120 milyon lira ödeyecek.

Haber Merkezi | 09.03.2019 - 09:31..
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Sneijder'den, Yolanthe Cabau'ya 120 milyon liralık tazminat

Galatasaray'da forma giydiği dönemde taraftarın sevgilisi olan Wesley Sneijder, yeşil sahadaki başarısını evlilik hayatında gösteremedi.

Hollanda basınına göre; eski Galatasaraylı yıldız, boşanırken çocuğunun annesi Yolanthe Cabau'ya yaklaşık 120 milyon lira ödeyecek.

Sneijder'den, Yolanthe Cabau'ya 120 milyon liralık tazminat

“HER ŞEYİ BEN BERBAT ETTİM”

Büyük aşkı Yolanthe Cabau ile 9 yıllık evliliği bitmek üzere olan Hollandalı yıldız, "Her şeyi ben berbat ettim. Hem de birkaç kere." açıklaması yaparak, boşanma kararında tüm suçun da kendisinde olduğunu itiraf etmişti.

Tasarımcılık ve oyunculuk yapan Cabau ise bu süre zarfında, tek kelime etmedi.

Sneijder'den, Yolanthe Cabau'ya 120 milyon liralık tazminat

EVLERİN HEPSİ YOLANTHE’DE KALACAK

Son takımı Katar ekibi Al-Gharafa SC'ya transfer olurken 5 milyon euro alan yıldız futbolcu, Yolanthe Cabau'ya boşanırken 19 milyon euro yani yaklaşık 120 milyon lira ödeyecek.

Wesley Sneijder, oğlu Xess Xava'nın da annesi olan eşine, İbiza'daki lüks villa ile Hollanda'daki evlerinin de tapusunu verecek. Wesley Sneijder'in boşanmadan önce evliliğini kurtarmaya çalıştığı ancak Yolanthe’nin, ayrılmakta kararlı olduğu da Hollanda basınının iddiaları arasında.

Sneijder'den, Yolanthe Cabau'ya 120 milyon liralık tazminat

Sneijder, Galatasaray'da oynadığı dönemde güzel yenge de en az yıldız futbolcu kadar sevgi kazanmıştı..

Sneijder'den, Yolanthe Cabau'ya 120 milyon liralık tazminat

Sneijder'den, Yolanthe Cabau'ya 120 milyon liralık tazminat

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