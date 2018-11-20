Snoop Dogg'un ismi şöhretler kaldırımındaki yerini aldı

Rap müzik şarkıcısı Snoop Dogg, Hollywood'daki Şöhretler Kaldırımı'nda yıldızı olan ünlüler arasında katıldı.

Konuşmasının son bölümünde kendini öven ve ‘ben' merkezli bir konuşmaya imza atan Snoop Dogg, "Kendime inandığım için kendime teşekkür etmek istiyorum. Tüm bu zor işleri çalışarak başardığım için kendime teşekkür etmek istiyorum" ifadesini kullandı.

KENDİSİNE 7 KEZ TEŞEKKÜR ETTİ

Snoop Dogg'un yıldız törenine, eşi Shante Broadus'un yanı sıra arkadaşları Pharrell Williams, Jimmy Kimmel, Quincy Jones ve Dr. Dre de katıldı.

Dogg, teşekkür konuşması sırasında ilginç bir metin okudu. Ünlü rapçi, metnin tamamında kendine teşekkür etti.

​"Ara vermeden çalıştığım için kendime teşekkür etmek istiyorum" diyen ünlü şarkıcı, "Asla vazgeçmediğim için kendime teşekkür etmek istiyorum. Her zaman verici olduğum ve aldığımdan daha fazlasını vermeye çalıştığım için kendime teşekkür etmek istiyorum. Yanlıştan çok doğru yaptığım için kendime teşekkür etmek istiyorum. Her zaman kendim olduğum için kendime teşekkür etmek istiyorum." diyen Dogg tam yedi kez kendi kendisine teşekkür etti.