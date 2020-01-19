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Sobadan sızan gaz, yaşlı çifti öldürdü

Hatay'da sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı karı-koca, hayatını kaybetti.

İHA | 19.01.2020 - 01:11..
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İskenderun ilçesi Bekbele Mahallesinde, Mustafa Güllü (88) ve eşi Esma Güllü (68) çiftinden uzun süre haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çiftin komşuları ile birlikte dış kapının kilidini kırarak içeri girdi.

EVDE CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Eve giren ekipler Mustafa ve Esma Güllü’nün cansız bedenleri ile karşılaştı. Olay yerini güvenlik çemberine alan polis ekipleri evde delil çalışması yaptı. Yapılan kapsamlı incelemenin ardından çiftin cansız bedenleri otopsi için İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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