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Sobadan tutuşan kıyafetini söndürmek için kaynar su döktü

Sinop’ta sobadan kıyafeti tutuşan yaşlı kadın, alevleri söndürmek isterken sobanın üzerindeki kaynar suyu üzerine dökünce, hem alevlerden hem de kaynar sudan yanarak hayatını kaybetti.

İHA | 28.11.2018 - 08:43..
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Sinop’un Erfelek ilçesinde 3 çocuk annesi diyaliz hastası 73 yaşındaki Ayşe Şimşek, hastaneye gitmek için telefon açarak ambulans istedi. Bu sırada üşüdüğü için yanan sobaya sırtını yaklaştırıp ısınmak isteyen Ayşe Şimşek, kıyafetinin sobadan tutuşması sonucu alevler içinde kaldı.

KAYNAR SUYU KENDİ ÜZERİNE DÖKTÜ

Bu sırada panikleyen yaşlı kadın, üzerindeki yanan giysiyi söndürmek için sobanın üzerindeki kaynar suyu kendi üzerine dökünce bu kez de kaynar sudan yandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Diyaliz hastası olması nedeniyle yaşlı kadını hastaneye götürmek için eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaşlı kadına müdahale ederek söndürdü ve ambulansla Sinop Devlet Hastanesine kaldırdı.

KURTARILAMADI

İlk müdahalesi yapılan Ayşe Şimşek, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine sevk edildi. Samsun’daki hastanede tedavi altına alınan Ayşe Şimşek, yapılan müdahalelere rağmen dün akşam hayatını kaybetti.

Ayşe Şimşek’in cenazesi, hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından memleketi Sinop’a gönderildi.

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