Sodyum benzoat nedir

Sodyum benzoat, sodyum tuzlarıgillerden olan ve gıda sektöründe sıklıkla karşımıza çıkan bir katkı maddesidir. Ürünlerin tükenme ömrünü uzatarak bozulmalara ve çürümelere karşı dayanıklı hale getiren bu madde, gıda maddelerinde E211 olarak kodlanır.

Oda sıcaklığında katı halde olan beyaz renkli kristal bir yapıya sahip olan sodyum benzoat, suda da çözünebilir.

UZUN KULLANIMI KANSERE YOL AÇABİLİR

Bakteri ve mantarların türemesini engellemesi sayesinde oldukça sıklıkla tercih edilir ancak fazla ve uzun süreli kullanımı kanserojen etkiye yol açar.

Gısa ürünlerinde bu sebeple en fazla %0,1 oranında kullanılması uygun görülür.

Kişilerde fazla kullanımda ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bu kimyasal, gıda ürünlerinin raf ömrünü uzatmak için kullanılmasının yanı sıra konserve ürünler, diş macunları ve ilaçlarda da kullanılır.

KOZMETİK SANAYİSİNDE DE KULLANILIR

Gıda sektöründe tercih edilmesinin diğer sebeplerinden biri de maliyet düşüklüğü ve lezzete herhangi bir etkisinin bulunmamasıdır.

Kozmetik alanında da sıklıkla kullanılan bu kimyasal, el kremi, ruj, fondöten gibi birçok üründe karşımıza çıkabilir.