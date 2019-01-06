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Şoför kalp krizi geçirdi, facia son anda önlendi

Aydın'da yolcu otobüsü şoförü Abdullah Dizman'ın kalp krizi geçirdiğini fark eden hostes ve bir yolcunun müdahalesiyle olası bir facia atlatıldı.

DHA | 06.01.2019 - 07:02..
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Yenidoğan Mahallesi Didim-Milas yolu üzerinde, İstanbul'dan aldığı yolcuları Didim'e götüren bir firmaya ait 34 EG 5051 plakalı yolcu otobüsünü İzmir'de Mehmet Gülsen'den devralan Abdullah Dizman(60), Aydın'a doğru yola çıktı. Söke ilçe merkezini geçen otobüs, Yenidoğan Mahallesi yakınlarına geldiğinde şoför Abdullah Dizman bir anda direksiyon başında rahatsızlandı.

HOSTER YARDIM İSTEDİ, ÖNDEKİ YOLCU ARACI DURDUDU

O sırada otobüsün sağa sola gittiğini fark eden hostes Hilal Hacımurtazaoğlu(42), çığlık atarak yolculardan yardım istedi. Sürücü Dizman'ın arka koltuğunda oturan yolculardan İsmet Çelen(56), yerinden fırlayarak direksiyonun kontrolünü sağlayıp, daha sonra frene basarak otobüsü durdurdu ve yolcuları büyük bir faciadan kurtardı.

Şoför kalp krizi geçirdi, facia son anda önlendi

KALP KRİZİNDEN ÖLDÜĞÜ ANLAŞILDI

Yolcuların büyük şok yaşadığı olayda kalp krizi geçirdiği anlaşılan sürücü Abdullah Dizman'ın hareketsiz kalmasıyla hostes ve yolcular ambulans çağırdı. Olay yerine gelen ambulansla Dizman, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dizman, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri ise otobüsü facianın eşiğinden döndüren yolcu İsmet Çelen ve hostes Hilal Hacımurazaoğlu'nun ifadesine başvurdu. Güvenli bir yere götürülen yolcular, olay yerine gelen başka bir otobüsle Didim'e gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Şoför kalp krizi geçirdi, facia son anda önlendi

Şoför kalp krizi geçirdi, facia son anda önlendi

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