Şoför olmak için uğraşan kadın hedefini gerçekleştirdi

İlkokul mezunu olmasına rağmen 10 yıl önce dışarıdan ortaokulu bitirerek ehliyet alan Yeşilay, servis şoförü olan kocasına yardım ederek tecrübe kazandı.

Kocasının 3 yıl önce vefatının ardından 2'si kız 3 çocuğuyla bir başına kalan Yeşilay, yetimlerine bakabilmek ve onları kimselere muhtaç etmemek için pek çok işte çalıştı.

HAYATI BELEDİYE BAŞKANIYLA TANIŞMASININ ARDINDAN DEĞİŞTİ

Kırşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde sezonluk işçilik de yapan Yeşilay’ın hayatı, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ile yaptığı görüşmeyle değişti. Otobüs şoförü olmak istediğini söyleyen Yeşilay, gerekli testlerden de başarı ile geçince halk otobüsünde görev yapmaya başladı.

Anadolu'nun mütevazı kentinde azmiyle kadınlara örnek olan Fatma Yeşilay, gazetecilere, sezonluk işçi iken halk otobüsü şoförlüğü yapmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

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"GİT EVİNDE BULAŞIK YIKA DEDİLER"

Daha önce birçok yere şoförlük için müracaat etmesine rağmen olumsuz cevap aldığını ifade eden Yeşilay, şunları belirtti: "Bütün belgelerimin tam olduğunu, ehliyetimin bulunduğunu, otobüs kullanabileceğimi söyledim. ‘Git, evinde bulaşık yıka, sen bu işi yapamazsın’ dediler. İşe alamadılar. Son çare olarak Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ile görüştüm. Otobüs kullanmak istediğimi söyledim. 'Belgem var, işe ihtiyacım var.' dedim. 'Tamam.' dedi ve test sürüşü yaptırdı. Bundan başarılı oldum. Bir haftadır 1 nolu üniversite hattında çalışıyorum."





"KADINLAR OTOBÜSE BİNİP BENİ GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRIYOR"

“Kadınları yücelttin” diyerek destek veriyorlar Çalışırken hep olumlu tepkiler aldığını, özellikle de kadınların kendisini tebrik ettiğini vurgulayan Yeşilay, "Kadınlar otobüse binerken beni görünce çok şaşırıyorlar. Hayret ediyorlar, 'Nasıl başladın? Maşallah, kadınları yücelttin.' sözleriyle olumlu tepkiler alıyorum. Otobüse binen herkes takdir ediyor." diye konuştu.

"YETİMLERİMİ DAHA İYİ YAŞATABİLMEK İÇİN HER İŞTE ÇALIŞTIM"

Yeşilay, hayatta başarılı olduğunu düşündüğüne işaret ederek, şöyle dedi: "Daha önce 6 ay sigortalı bir işte çalıştım. Hemen kredi çekerek kızlarım için ev aldım. Bana bir şey olursa, o ev onların. Yetimlerimi daha iyi yaşatabilmek için her işte çalıştım. Şimdi de otobüs şoförlüğü yapıyorum. Onları kimseye muhtaç etmemek hayattaki tek gayem."





KADINLAR İSTEDİKLERİ HER İŞİ YAPABİLİR

Aynı hatta çalıştığı erkek şoförlerin kendisine yardımcı olduğunu aktaran Yeşilay, kadınların istediğinde her işi rahatlıkla yapabileceğini sözlerine ekledi.

Ahi Evran Üniversitesinde eğitim gören yolculardan Meltem Polat da halk otobüsündeki kadın şoförü ilk gördüğünde şaşırdığını, sonra mutlu olduğunu belirterek, " Şehrim ve kadınlar için çok güzel bir farkındalık. Sayılarının artmasını diliyorum. Bayan şoförler trafikte daha dikkatli ve duyarlı oluyor. Daha sakin oluyorlar ve biz de daha güvenli yolculuk yapıyoruz." ifadesini kullandı.