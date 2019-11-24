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Şoförü kalp krizi geçiren otobüs devrildi: 27 yaralı

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde sürücüsünün kalp geçirdiği iddia edilen yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 27 kişi yaralandı.

İHA | 24.11.2019 - 01:40..
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Tarsus-Adana-Gaziantep otobanı (TAG) Toprakkale ilçesi yakınlarında meydana geldi. Gaziantep’ten İzmir’e giden 27 BEN 51 plakalı otobüsün sürücüsü Mustafa B., iddiaya göre seyir halindeyken kalp krizi geçirdi.

Şoförü kalp krizi geçiren otobüs devrildi: 27 yaralı

27 KİŞİ YARALANDI

Kontrolden çıkan yolcu otobüsü bariyerlere çarparak devrildi. Kazada 41 kişi bulunan otobüsteki 27 kişi yaralandı. Yaralılardan 11’i olay yerine gelen ambulanslar ile Ceyhan Devlet Hastanesine diğer yaralılar ise Osmaniye ilindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şoför kalp krizi geçirdi, yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı -1

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