taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7122
Euro
6.3056
Altın
1506.71
Borsa
98987.48
Gram Altın
276.749

Şoförüm deyip ambulansı kaçırdı

Mersin'de akli dengesi bozuk olduğu öne sürülen bir kişi, hastane önünde bulunan ambulansı çaldı.

AA | 08.09.2019 - 05:40..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Bir hastayı Mersin Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getiren ambulans hastanın acil servise nakledildiği esnada çalışır durumdayken akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen bir kişi tarafından çalındı.

Şoförüm deyip ambulansı kaçırdı

POLİS TAKİBİYLE BULUNDU

Durumu gören sağlık ekipleri başka bir ambulansla çalınan ambulansı takibe alıp durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ambulansın gittiği güzergahta önlem aldı.

Ambulans kovalamacanın ardından Mersin Serbest Bölge gişelerinde durduruldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şoförüm deyip ambulansı kaçırdı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Arnavutluk milli marşı yerine Andorra marşı çalındı

Arnavutluk milli marşı yerine Andorra marşı çalındı

72
Erdoğan, Milli Takım'ı soyunma odasında kutladı

Erdoğan, Milli Takım'ı soyunma odasında kutladı

24
Şenol Güneş: 0-0 bitseydi tarihi ayıp olurdu

Şenol Güneş: 0-0 bitseydi tarihi ayıp olurdu

32
Erizncan'da enişte-kayınbiraderler kavgası kanlı bitti

Erizncan'da enişte-kayınbiraderler kavgası kanlı bitti

8
Andorra hocası Alvarez: Oyuncularım teşekkürü hak ediyor

Andorra hocası Alvarez: Oyuncularım teşekkürü hak ediyor

10
Çağlar Söyüncü: Golü atsam maç daha erken bitebilirdi

Çağlar Söyüncü: Golü atsam maç daha erken bitebilirdi

7
Ozan Tufan: Milletimize 6 puan armağan etmek istiyoruz

Ozan Tufan: Milletimize 6 puan armağan etmek istiyoruz

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir