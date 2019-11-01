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Şoförün yanında oturdu diye karısını yakarak öldürdü

Uyuşturucu bağımlısı kocanın, serviste şoför koltuğunun yanına oturdu diye eşini yakarak öldürdüğü ortaya çıktı.

İHA | 01.11.2019 - 12:10..
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesi Aziziye Mahallesi'nde uyuşturucu bağımlısı 3 çocuk babası Can Yılmaz, eşi ile tartışıp, evde bidonda bulunan benzini kızı Zeynep ve eşi Güllü'nün üzerine döküp ateşe verdi.

Kendi üzerine de bir miktar benzin döken Can Yılmaz, çakmağı çaktı. Güllü Yılmaz, alevler içinde kendisini ikinci kattaki evlerinin penceresinden boşluğa bıraktı.

KURTARILAMADI

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Güllü Yılmaz,  doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Şoförün yanında oturdu diye karısını yakarak öldürdü

"ŞOFÖRÜN YAN KOLTUĞUNDA OTURUYORDU"

Suçunu itiraf eden Can Y., ifadesinde daha önce tartıştıkları konuların olay günü yeniden canlandığını, eşinin çalışmasını istemediğini ama ısrarı üzerine çalışmasına izin verdiğini öne sürdü. Can Y., tartışma anında yaşananlara ilişkin şunları söyledi: "Eşim işe gidip gelirken şoför koltuğunun yan tarafında oturuyordu. Bu benim zoruma gidiyordu. Eşimle servis aracında şoförün yanına oturmamasını söylediğim için tartışmaya başladık. Eşim kendisine baskı uyguladığımı, dışarı çıkıp kendisini aracın altına atacağını söyledi. Kızımla bu duruma engel olmaya çalıştık.

Şoförün yanında oturdu diye karısını yakarak öldürdü

"BENZİNİ GETİREREK ODAYA DÖKTÜM"

O sinirle odun kesme makinesi için saklamış olduğum benzini getirerek odaya döktüm. 'Öleceksek beraber ölelim.' dedim. Elimdeki çakmağı çaktığımı hatırlamıyorum. Benzini odaya dökerken benim ve eşimin üzerine sıçramış olabilir. Birden beni ve eşimi alevler sardı. Suyla kendimi söndürmeye çalıştım. Aşağıya indiğimde eşim aşağıdaydı. Orada bulunan vatandaşlar onu söndürmeye çalışıyordu."

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