Soğan fiyatları düşmeyecek

Türkiye'de taze meyve ve sebze fiyatları enflasyonu en çok olumsuz etkileyen faktörlerin başında geliyor.

Soğan fiyatlarındaki yükselişin önlenmesi için ithalata izin verildi. Ancak üretimdeki yetersizlik fiyatları yukarıda tuttu.

Geçtiğimiz günlerde Adana'da soğan üretiminin yükseldiği ve 120 bin rekolte ürün beklendiği haberleri yayıldı.

1-2 LİRAYA DÜŞECEK DENMİŞTİ

Soğanın kilogram fiyatı bazı marketlerde 10 liraya kadar çıkıyor. Adana'daki üretimle soğan fiyatlarının 1-2 liraya düşeceği iddia edilmişti.

Ancak bölgedeki üreticilerden gelen açıklamalar bu haberleri doğrulamıyor. Soğan fiyatlarının bir süre daha yüksek seviyelerde kalacağı belirtildi.

TARLA FİYATI YÜKSEK

Adana Çifçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adana’da soğan hasadı başladı. Depolama imkanı olmayan ve taze tüketilmesi gereken Adana soğanında verim aşırı yağmurlar nedeniyle az görünüyor. Tarlada fiyatı 3,5-5 lira olarak değişen Adana soğanı da soğan fiyatlarını aşağı çekmeyecek gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.