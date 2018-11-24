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Soğan fiyatlarında yüzde 50 düşüş

Hükumetin aldığı tedbirlerin ardından Ankara’da soğanın fiyatı 2,5 liraya düştü.

İHA | 24.11.2018 - 19:56..
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Soğan fiyatlarında yüzde 50 düşüş

Hükumetin stokçulara karşı aldığı tedbirler sonuç verdi. Ankara’daki pazarlarda soğanın fiyatı 2,5 liraya düştü. Ankara Abidinpaşa Cumartesi pazarında alışveriş yapan vatandaşlar, soğanın 2,5 lira olmasına dair düşüncelerini anlattı.

"STOKÇULARIN BAĞI ÇÖZÜLDÜ"

Bir kişi, soğan fiyatlarının düşmesine dair, “Düşmesi normal tabi. Hükümet devreye girince stokçuların bağı çözüldü, ondan düştü. Önceden kiloyla alıyorduk, şimdi 2-3 kilo alıyoruz. Mutfağa soğan girmedi mi yemeğin tadı olmaz.” ifadelerini kullandı.

Soğan fiyatlarında yüzde 50 düşüş

"STOKÇULARIN KASITLI DAVRANIŞI VAR"

Soğan alan bir başka vatandaş ise “Geçen hafta 5 liraydı. Burada stokçuların kasıtlı davranışı var. Stok yapıyorlar, çürütüyorlar, döküyorlar. Patates ve soğanın üzerine büyük oyunlar oynanıyor” şeklinde konuştu.

Başka bir vatandaş ise soğan fiyatının düşmesinin güzel olduğunu belirterek, “Dört lira falandı. Şimdi düşmüş, çok iyi. Ben soğansız ve sarımsaksız yemek düşünemem” ifadelerini kullandı.

Soğan fiyatlarında yüzde 50 düşüş

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